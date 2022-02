AMLO confunde a López-Dóriga con Zabludovsky; tras pifia, se desean "larga vida"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cometió un error durante su conferencia de prensa "mañanera" de este miércoles y confundió a Jacobo Zabludovsky con Joaquín López-Dóriga, tras lo cual corrigió y envió un mensaje al periodista con el que recientemente ha tenido desencuentros.

"A Joaquín le deseo que viva mucho tiempo", dice AMLO

Mientras hablaba de la revisión de contratos otorgados en administraciones pasadas y recordaba al fallecido Jacobo Zabludovsky, AMLO confundió el nombre del periodista con el de Joaquín López-Dóriga.

Desde Palacio Nacional, López Obrador señaló que antes se entregaban contratos "por influyentismo", como lo informó en su momento Zabludovsky.

"Pero así de muchos casos de concesiones otorgadas por muchos años y a partir del influyentismo, lo que mencionó en su momento el finado López-Dóriga, perdón, Jacobo Zabludovsky".

"No, a Joaquín le deseo que viva mucho tiempo. Larga vida y lamento que ya no tengamos a Jacobo Zabludovsky, una persona buena en los tiempos que nosotros fuimos opositores, él nos trató bien, aun cuando fue toda una época del periodismo, hasta hay una canción de Molotov, 'que no te haga bobo Jacobo', pero eso es otro asunto", expresó López Obrador.

"Larga vida para usted también. Yo aquí con más vida que nunca. Seguimos", responde López-Dóriga

Tras el error del Presidente, Joaquín López-Dóriga también le deseó larga vida a López Obrador.

"El presidente López Obrador me desea larga vida después de darme por muerto en la mañanera de hoy. Larga vida para usted también. Yo aquí con más vida que nunca. Seguimos", escribió el periodista en redes sociales.

El presidente @lopezobrador_ me desea larga vida después de darme por muerto en la mañanera de hoy. Larga vida para usted también. Yo aquí con más vida que nunca. Seguimos. pic.twitter.com/TN9U00Qgmv — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 23, 2022

AMLO pide que López-Dóriga dé a conocer cuánto gana

En su conferencia de ayer martes, López Obrador pidió al periodista Joaquín López-Dóriga que, además de Carlos Loret de Mola, dé a conocer sus ingresos.

"He estado hablando de Jorge Ramos, de cuánto gana León Krauze. ¿Y por qué los señalo a ellos? Porque están enfrentados a nosotros, les pagan para eso. Pero, a ver, este (…) finado, no. Joaquín López-Dóriga y Ciro y Loret, estoy pidiendo que me autorice para que yo dé a conocer que obtiene, nada más de ingresos, 35 millones de pesos al año, 35 millones 200 mil, que los tengo documentados", expresó López Obrador.

OA