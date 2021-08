AMLO compara a dirigentes de la CNTE con líderes de FRENAAA

Al asegurar que "no fueron los modos y no hubo respeto", el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comparó a los dirigentes de las secciones 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con los líderes del Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA), al asegurar que no saben protestar y los acusó de provocadores, así como de tener propósitos distintos a la cuestión magisterial.

Al encabezar la ceremonia de inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, AMLO señaló que su gobierno siempre ha recibido a la CNTE.

Esto, luego de que en la mañana de este viernes integrantes de la CNTE en Chiapas bloquearan por dos horas la camioneta en la que se transportaba el Presidente, lo que ocasionó que no encabezara la reunión del gabinete de seguridad federal y su tradicional conferencia de prensa en el cuartel de la VII Región Militar.

Afirmó que el haber estado retenido dos horas dentro de su camioneta "no es nada", pues recordó que cuando estuvo en la oposición caminó dos veces protestando de Tabasco a la Ciudad de México y que vivió y durmió cerca de dos meses en el Zócalo de la capital de la República en el plantón de 2006.

"Ahora en la mañana el que los maestros ahí nos detuvieron pude haberles dicho 'oigan sí, nos vemos el lunes en la Ciudad de México, ahí los espero', y pasar, pero no, ahí se quedaron porque no son buenos modos, y no hay respeto, y además, siempre los hemos atendido, y ellos tienen otros propósitos", dijo AMLO.

"Entonces quise pues protestar también para no perder la costumbre, porque yo vengo de la protesta, durante muchos años. Entonces eso que estuve como dos horas ahí, pues no es nada, si caminé como dos veces desde Tabasco a la Ciudad México luchando por la justicia, por la democracia y viví en el Zócalo, yo creo que como dos meses y siempre luchando, pero siempre de manera pacífica, nunca provocando, siempre cuidando a la gente, porque un dirigente no puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás", aseguró el Mandatario.

Acompañado por integrantes de su gabinete de seguridad y por el gobernador Rutilio Escandón, AMLO afirmó que pese a estas protestas, su gobierno tiene que seguir adelante porque tiene la suficiente autoridad moral y política para seguir con su proyecto de transformación.

JM