AMLO amenaza con retirar concesiones a mineras canadienses

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió la mediación del gobierno de Canadá para que mineras de ese país cumplan con las normas mexicanas, porque de lo contrario podría revocar las concesiones.

"No queremos que hagan más que eso, que paguen impuestos, que traten bien a los trabajadores y que cuiden el medio ambiente"

En su conferencia de prensa mañanera, AMLO dijo que hay algunos problemas con las mineras canadienses, no con todas, pero hay una minera propiedad de Americas Gold and Silver en Cosalá, Sinaloa, que no reconoce al sindicato que tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo porque quiere un sindicato a modo.

"Aprovecho para pedirle al secretario Relaciones Exteriores que hable con el gobierno de Canadá, que explique esta situación y que no se vaya a entender como amenaza o si quiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad, el gobierno puede revocar la concesión a la empresa y no va a faltar otra empresa que quiera, cumpliendo la ley, llevar a cabo los trabajos de explotación minera".

Señaló que también hay otra minera canadiense en Tayoltita, Durango, que no quiere pagar impuestos y busca ir a tribunales internacionales.

"Pues también un llamado a las autoridades de Canadá para que nos ayuden y que estas empresas hagan lo mismo que hacen en Canadá, no queremos que hagan más que eso, que paguen impuestos, que traten bien a los trabajadores y que cuiden el medio ambiente, que no destruyan el territorio como están obligados a hacerlo en Canadá".

AMLO confió en que se logre acuerdo en este sentido, porque en el país existen un centenar de empresas mineras, y no es general, sino sólo son dos empresas.

