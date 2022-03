AMLO afirma que su gobierno no censura periodistas

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que su gobierno no censurará a ningún periodista después de expresar su admiración por el corresponsal Ryszard Kapuscinski. Aseguró que su administración no es igual a las anteriores.

"Ahora que no aparecía (Carlos) Loret, yo quería que apareciera en la W, porque si no iban a decir que ya lo estábamos censurando, ¡qué lo vamos a censurar!, que siga su camino, tiene todo el derecho a expresarse y manifestarse. No somos iguales que los anteriores", dijo AMLO.

En la "mañanera", ubicado en el Palacio Nacional, AMLO expresó su pesar hacia ciertos reportes periodísticos, por ejemplo, el de Daniel Sánchez, empresario hotelero y su asesor del tren maya, que decían que él compraría acciones de W Radio, lo cual fue desmentido por el propio empresario.

"Igual cuando Ciro Gómez Leyva que no salía, yo decía: no, que salga porque si no van a decir que nosotros estamos presionando al dueño Olegario Vázquez Aldir, que es una buena persona. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso. No nos parecen correctas esas prácticas", aseguró AMLO.

Remarcó que durante los tiempos de transformación sirvió tener estos periodistas, como Carlos Moret, de adversarios porque le ayudaron mucho a cumplir su labor como dirigente, que era informar y concientizar.

"No es un asunto de querer tener enemigos, no tengo y no quiero, esos son adversarios, y hasta les ofrezco disculpas, pero imagínese sí esto no cambia, que me entiendan, que me comprenda, que esto no puede seguir igual", explicó AMLO.

"No son pocos, no es nada más Loret o (Felipe) Calderón, son como 25 o 30 millones con pensamiento conservador, son millones no solo en México en todo el mundo, estos del Parlamento Europeo, la mayoría conservadores, muy dominados por el pensamiento conservador", criticó.

IG