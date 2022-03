AMLO detalla nuevo plan para fortalecer sistema de salud

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), declaró hoy que lanzará un plan del gobierno federal con el fin de fortalecer el sistema de salud para todos los mexicanos con modalidad gratuita y "dejar un sistema de salud primer orden".

Durante la "mañanera", AMLO describió que este nuevo plan se impulsará tras registrarse un descenso de la pandemia del COVID-19. Agregó que todas las dependencias del gobierno federal articularán este sistema que beneficiará a los más necesitados y quienes no tienen seguridad social.

En Palacio Nacional, acompañador por todo su gabinete de Salud, señaló que se garantizará que no falten especialistas, médicos, medicinas e instalaciones, además de que toda la atención será gratuita, "vamos en el compromiso de dejar un sistema de salud de primer orden", dijo AMLO.

"Es rehabilitar hospitales, centros de salud, equiparlos, de que no falten los médicos, los especialistas, las enfermeras, los trabajadores de salud, que haya médicos todo el tiempo en los centros de salud, de los hospitales, que no sea solo de lunes a viernes y que no se pueda uno enfermar el fin de semana, que no falten los medicamentos y que toda esta atención sea gratuita, ese es el plan", concluyó AMLO.

