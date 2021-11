AMLO afirma que hay vacunas suficientes para "una, dos y tres dosis"

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que México cuenta con vacunas suficientes para "una, dos y tres dosis", además enfatizó que su administración ha destinado 40 mil millones de pesos para la adquisición de biológicos contra el COVID-19.

"Se va a continuar la vacuna con los jóvenes, en su momento se va a decidir sobre los niños y si vamos a iniciar pronto ya la vacuna de refuerzo para adultos mayores eso es lo que puedo comentar, vamos a ir evaluando porque todo eso se decide en un comité en el sector salud. No tenemos escasez de vacunas, tenemos para una, dos y tres dosis, no nos faltan vacunas porque destinamos 40 mil millones de pesos", aseveró AMLO.

Resaltó que si su gobierno pudo invertir 40 mil millones de pesos en la compra de vacunas se debe a que no hay corrupción y subrayó que en caso de que se requieran más recursos se cuenta con la liquidez suficiente.

"Porqué tenemos ese dinero, porque no hay corrupción y si hace falta más, no es por presumir, pero tenemos, porque cuando no hay corrupción hay presupuesto, antes no había, había que solicitar crédito para todo o hacer convenios de participación pública privada, pero ahora es inversión pública, todas las obras se están haciendo con presupuesto público", dijo AMLO.

Finalmente, López Obrador destacó la importancia de la vacunación contra el COVID-19 y mencionó que ante la nueva variante ómicron no existe evidencia de que disminuya la protección con las vacunas existentes.

"Decirle a todos los mexicanos que la vacuna ayuda y está probado, aunque se trate de una nueva variante, hasta ahora no hay ningún estudio que demuestre que no sirve la vacuna, es fundamental, está probado que es lo que protege. La vacuna es lo mejor ante cualquier variante", dijo AMLO.

GC