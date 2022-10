El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que a consecuencia de la privatización de la salud y educación, el país no tiene los médicos y especialistas que se requiere, pero garantizó que el próximo año habrá un sistema de salud pública, universal, de calidad y gratuito.

Durante la "mañanera" de hoy, y al encabezar la presentación del informe del Pulso de la Salud, López Obrador acusó que por la política neoliberal se saqueó al país y se trasladaron servicios que eran públicos a particulares.

"¿Cuál fue la consecuencia de la privatización en la educación, en la salud? Pues que ahora no tenemos médicos, los médicos que necesita el país, sobre todo, no tenemos especialistas. Todo esto por el daño que causó la política neoliberal porque se piensa que nada más tuvo que ver en lo económico, no, saquearon al país, trasladaron lo que era público a particulares y además abandonaron la educación, la salud, abandonaron el bienestar del pueblo y muchas otras cosas".

"Todos esos obstáculos son los que estamos enfrentando ahora, pero vamos avanzando y el compromiso es que el próximo año tengamos un sistema de salud como lo merece nuestro pueblo", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que su gobierno busca cumplir el derecho de la población a la salud que establece la Constitución.

"El derecho del pueblo, de cualquier persona, cualquier mexicano esté o no asegurado, es que pueda ser atendido en un centro de salud, en una unidad médica, en un hospital", finalizó.

GC