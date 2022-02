AMLO a Loret: Si lo autoriza, doy a conocer sus ingresos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue insistiendo en el tema de que el periodista Carlos Loret de Mola dé a conocer el monto de sus ingresos.

Luego de que el Inai rechazó la solicitud de AMLO para investigar los ingresos y bienes de Loret de Mola, el Presidente pidió al periodista que él mismo autorice dar a conocer las facturas que presuntamente comprueban que durante el año 2021 tuvo ingresos por 35 millones de pesos (MDP).

"Él puso que era una exageración, si quiere y lo autoriza, lo doy a conocer, nada más para probarle que no es una exageración que recibió en 2021, 35 millones de pesos y que tengo todas las facturas", mencionó López Obrador.

Durante su conferencia "mañanera", en las instalaciones de la Zona Militar II, AMLO apuntó que ya presentía la respuesta del órgano nacional garante del derecho de transparencia y protección de datos, porque esa actitud la mantiene desde que se fundó.

"No permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos, que es una minoría, la mayoría de los periodistas ganan muy poco y se arriesgan mucho, los que andan en la calle, no los que están en las oficinas y los restaures de lujo. No dan información, no quieren, me voy a quedar con la información que tengo de Loret de Mola".

Señaló que le gustaría que por voluntad propia el periodista dé a conocer sus bienes, cuántas casas tiene, cuántos departamentos en México y en el extranjero.

