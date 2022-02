AMLO asegura sobre los ingresos de Loret de Mola: Tengo las pruebas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó la mañana de este miércoles que si asegura que el periodista Carlos Loret de Mola recibió ingresos por 35 millones de pesos es porque tiene pruebas "y tengo más".

Durante su conferencia de prensa "mañanera", AMLO aseveró que pese a que tiene las pruebas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) no lo deja presentarlas.

López Obrador dijo que la plataforma Latinus está relacionada con el exgoberndor de Tabasco, Roberto Madrazo.

"Está de por medio el interés nacional. Imagínense habían 10 empresas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicinas y equipos médicos y una de estas tiene que ver con Latinus, que tiene que ver con Roberto Madrazo. Es una relación de complicidad de medios, políticos corruptos, y les molesta mucho lo nuestro, pero como decía Melchor Ocampo 'me quiebro, pero no me doblo'. Vamos para adelante, vamos a limpiar al país de corrupción y sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos, y pruebas".

"Cuando hablo de que el señor Loret de Mola recibió el año pasado 35 millones, pues es porque tengo las pruebas, nada más que no me deja el Inai darlas a conocer y tengo más", dijo.

Ese martes, en un hecho sin precedente, el Presidente López Obrador solicitó de manera formal al Inai que haga una investigación sobre los ingresos, bienes y origen de la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola, socios y su familia.

Además, AMLO solicita al órgano nacional garante del derecho a la información y protección de datos que le responda si "como ciudadano", dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de acuerdo con la documentación que me hicieron llegar unos ciudadanos a la Oficina de Atención Ciudadana de Presidencia.

En su escrito el Presidente López Obrador aseguró que la información seguramente la podrá obtener en el Registro Público de la Propiedad, en el SAT o en la UIF.

