Carlos Alazraki, a través de la columna que publica en el diario "El Universal", expresó su opinión sobre el polémico comentario hecho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. "¿A qué vinieron esas ofensas?", dice Alazraki, indicando que en el programa que él conduce -y al cual López Obrador se refirió-, solo se habló de los vuelos que aterrizan en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA.

"Usted me DIFAMÓ diciéndome HITLER"

Recordó que "la actuación de Atypical fue medio rara. Porque se nos empezó a acusar de que la (Beatriz) Sra.

Pagés había dado una 'fake news' en relación a un artículo que el periódico El Financiero había publicado esa mañana sobre un avión iraní que había aterrizado en el aeropuerto Felipe Ángeles. Después del comentario de esa señorita, usted como los magos barateros se saca de la manga el conejo y me empieza a insultar".

"Le tengo que decir que NUNCA un presidente me había ofendido. Usted me DIFAMÓ diciéndome HITLER, MUSSOLINI, FRANCO Y STALIN", señaló en su texto publicado este jueves en su columna. Además, sostuvo desconocer por qué le había dicho "Hitler", siendo judío al igual que a la "niña de sus ojos" Claudia Sheinbaum, aunque ella sea renegada.

López Obrador llama "hitleriano" a Carlos Alazraki

En la mañanera del 29 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló las diferencias que tiene con el comunicador Carlos Alazraki a quien además de llamar conservador, lo calificó como "hitleriano".

"En el caso del señor Alazraki, pues ya tenemos también tiempo con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano. A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe", dijo el Presidente.

Ante los dichos del mandatario, diversas personalidades del entorno político, incluso la comunidad judía, condenó dicho calificativo.

Así se enfrascaron en la discusión

Todo inició en un episodio del programa "Atypical Te Ve" transmitido por Youtube, que es conducido por Carlos Alazraki. Ahí, Beatriz Pagés externó que había movimientos sospechosos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por ejemplo, supuestos aviones con gente venezolana que accedió al país sin ninguna clase de control migratorio.

Este fragmento fue retomado en la sección de Quién es quién en las mentiras de la semana por la encargada Ana García Vilchis en la conferencia mañanera de AMLO. En donde aseguró que se trataban de hechos complemente falsos, infundados y además, aseguró, los comentario dejaron ver su racismo y xenofobia.

