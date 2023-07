El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró ayer que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, ambos militantes de Movimiento Ciudadano (MC), pueden competirle a Morena en las elecciones presidenciales en 2024.

En breve entrevista al salir de su hotel en la capital regiomontana, López Obrador afirmó que será el pueblo quien decida.

“¿Los ve para competirle a Morena?”, se le preguntó al Ejecutivo.

“Ah, claro que sí, a todos, todos pueden, todos pueden. El que decide es el pueblo”, respondió AMLO.

El Mandatario aseguró que no trató temas electorales con el gobernador Samuel García, pues sólo fue a la Entidad para supervisar los avances del acueducto El Cuchillo II, el cual busca evitar que la Zona Metropolitana de Monterrey padezca de escasez de agua.

López Obrador manifestó que Nuevo León es un Estado muy importante y que es una de las zonas más emprendedoras del país.

“Nuevo León es muy importante y tiene un pueblo bueno, trabajador, progresista. El pueblo de Nuevo León es único, es uno de los pueblos más emprendedores, gente dedicada al trabajo y además con vocación democrática”, dijo al abordar su camioneta, luego de haberse reunido en un hotel con el empresario Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

El Presidente se dirigió a la Base Aérea Militar No.14 para abordar un avión de la Fuerza Aérea Militar, que lo llevó a Jalisco para supervisar los avances de la construcción de la presa El Zapotillo.

Enrique de la Madrid llama a combatir la polarización

El aspirante a candidato de la oposición, Enrique de la Madrid, se reunió ayer con empresarios de Jalisco, a los que presentó su proyecto económico y aseguró la necesidad de cambiar el modelo para atraer inversiones y combatir la desigualdad.

En el evento organizado por la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), el aspirante por el Frente Amplio por México expresó la necesidad de impulsar el desarrollo económico, que calificó como “pieza angular” para el crecimiento nacional. Aseguró que al atacar la inequidad y mejorar las condiciones de vida, se combate también la inseguridad.

“Necesitamos una economía que crezca, autoridades bien pagadas, bien capacitadas, policías municipales, estatales, Guardia Nacional, ministerios públicos capaces y suficientes, jueces bien preparados y suficientes para tener ese México que nos merecemos”, afirmó.

“Un México polarizado, no funciona, un México enfrentado entre nosotros no da resultados, un México donde nos quieran vender una caricatura de buenos y malos, liberales y conservadores, no va”, enfatizó.

Finalmente el político solicitó apoyo para alcanzar 150 mil firmas y avanzar en el proceso para representar al Frente Amplio por México.

Enrique de la Madrid asegura que se debe crear un sistema de salud de acceso universal. ESPECIAL

Son una simulación: Mario Delgado

Se realizó ayer la segunda jornada de consultas al pueblo de México rumbo al Proyecto de Nación 2024-2030, de Morena. En el evento, el dirigente nacional, Mario Delgado, aseguró que, contrario al plan de los neoliberales, el de Morena sí incluye a la gente.

“Los neoliberales andan queriéndose organizar, pero es todo una simulación porque ya designaron como responsable de su visión a José Ángel Gurría. En cambio, hoy estamos aquí para que ustedes opinen. Para que nos digan qué deberá hacer quien sustituya al Presidente de la República, y que además lo voten”, destacó.

“Ese señor (Gurría) dice que hay que consultar a los expertos y a los organismos internacionales, es decir, que ‘desde arriba’ nos digan qué necesita nuestro país”, expresó el líder morenista.

Las giras

“No tengo por qué separarme del cargo”

La aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aclaró que aun cuando Santiago Creel u otros aspirantes lo hagan, ella no pedirá licencia a su cargo. “Ya el INE fue muy claro en sus lineamientos y no tengo que separarme del cargo, yo no estoy en la Comisión Permanente, estoy trabajando y presentando mis iniciativas como me corresponde, el próximo 9 de agosto tengo Comisión de Asuntos Indígenas como Presidenta de la comisión, y en el mes de septiembre me reintegraré a mi trabajo como senadora”, explicó ayer en Mexicali, Baja California. También dijo que el Presidente López Obrador “no tiene intención de recuperar la paz y la tranquilidad, y que pareciera que ya pactó con los criminales”".

Entre más nos critican, más nos fortalecen

La oposición busca afectar al movimiento, pero entre más nos critican más nos fortalecen, aseguró Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, en Saltillo, Coahuila. También afirmó que cuando se refieren a ella como la “favorita del Presidente” es para explicar por qué va arriba en las encuestas.

Al ser cuestionada si invitaría o tiene pensados nombres para un posible gabinete presidencial, Sheinbaum dijo que ya habrá tiempo para hablar de esos temas, pero que en caso de ser Mandataria federal seguiría el ejemplo que hizo en la capital del país. Adicionalmente, destacó la importancia de atender las grandes necesidades de los diferentes sectores productivos.

Ebrard busca llevar la 4T al próximo nivel

Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, aseguró que la base de la Cuarta Transformación ya está puesta y ahora lo que busca llevarla al “próximo nivel”.

En un video en redes sociales, el ex canciller mencionó que los que quieren volver al pasado se niegan a ver que el país cambió, ya que donde antes había privilegios ahora hay “piso parejo”.

“Por primera vez en la historia nos hemos ocupado de quienes siempre han estado postergados, poniendo a niños, niñas, abuelas y abuelos antes que cualquier otro interés”, mencionó Ebrard.

Agregó el aspirante: “El México real está caminando con la transformación. La base ya está puesta, lo que yo quiero ahora es llevar la transformación al próximo nivel”.

Ex presidentes no tendrán pensión

El aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Adán Augusto López, descartó toda posibilidad de que regresen las pensiones millonarias a los ex presidentes, “como pidió Vicente Fox, la chachalaca grandota de Guanajuato, a su candidata”, y aún más, garantizó que los programas sociales, que son la esencia de la 4T, van a mantenerse. En Ixtapaluca, Estado de México, Adán Augusto López dijo que las autoridades son quienes deben bajar espectaculares de las “corcholatas”. El ex secretario de Gobernación recordó que rechazó los cinco millones que otorgaba Morena para sus giras por el país, pero que hasta la fecha lleva gastados 1.2 millones de pesos.

