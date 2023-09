El excandidato presidencial, Ricardo Anaya difundió un nuevo video en el que evaluó el quinto Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador como una "sarta de mentiras", y aseguró que el mandatario federal padecía de "diarrea verbal". El legislador panista debatió:

"¿Cómo puede hablar de austeridad con el sobreprecio de sus obras faraónicas? ¿Cómo puede hablar de avances en la educación cuando 5 millones de estudiantes no volvieron a las escuelas tras la pandemia? ¿Cómo puede hablar de una exitosa política energética cuando Pemex es la petrolera más endeudada del mundo y quema combustóleo contaminando como nunca antes?" Añadió que "Ya ni decimos que fue su quinto informe, porque en estos 5 años ha dado como mil informes. Ya ven que nuestro presidente sufre de diarrea verbal".

Anaya Cortés expresó haber detectado dos problemas con el informe que el Presidente brindó en Campeche el 1 de septiembre:

"Primero, todas las mentiras sobre lo que sí dijo. Y, segundo, todo lo que no quiso decir".

En relación con lo que no dijo López Obrador, Anaya abundó:

"No habló del México consumido por la violencia, en el que asesinan a 90 personas cada día, en el que desaparecen 32 personas todos los días, en el que 3 mujeres son asesinadas diariamente. Ese es el México del que no habló el presidente. No dijo que la inseguridad está peor que nunca y que millones de mexicanas y mexicanos viven con miedo. Tampoco habló del desastre en el sector salud, de la falta de medicinas. De nada de eso habló".

El político albiazul tomó en cuenta que en su discurso, el Presidente López Obrador sólo reveló dos cosas: triunfalismo y silencio.

"Triunfalismo por sus obras faraónicas. Silencio sobre los muertos, los desaparecidos, los feminicidios, los secuestros, la crisis de salud, la crisis educativa y la destrucción del medio ambiente", puntualizó.

Al final del video, Ricardo Anaya aseguró que "hay mucho por hacer para sacar a flote al país".

"Y a pesar de lo que sueñe López Obrador, su gobierno se está acabando. Y no se va a perpetuar con otro nombre, porque hay una alternativa clara para cambiar de rumbo. Por eso le tiene tanto miedo a Xóchitl Gálvez. Porque sabe que ella viene de abajo y se ha superado con trabajo. Hoy se respiran nuevos aires de esperanza. No tengo ninguna duda, México va a cambiar", finalizó.

SN