AMLO: Quienes golpean a las mujeres no pueden trabajar en el Gobierno

Esta mañana, durante su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que si un funcionario le pega a una mujer no puede trabajar en el Gobierno Federal. La declaración la dio luego de que se diera a conocer un video en el que un elemento de la Guardia Nacional (GN) golpea a su esposa.

AMLO dijo que no conocía el caso, por lo que celebra que la GN haya tomado cartas en el asunto, y asegura que durante su administración no se permitirán los abusos de autoridad ni la violencia contra las mujeres.

''Si se demuestra que golpeó a una mujer, inclusive sin ser su pareja sentimental o su esposa o lo que sea, es una mujer, no puede seguir laborando en el gobierno. Es un asunto no sólo legal, sino moral, ético, humano''.

Usuarios de redes sociales no tardaron en comentar sobre los dichos del Presidente AMLO. A través de sus cuentas, cuestionaron sobre el tema, con mensajes como ''pero, candidatos con acusaciones por acoso y violación, esos sí puede ser parte de mi gobierno'' o ''y un violador si puede no'', en referencia al caso de Félix Salgado Macedonio, a quien el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) le negó el registro como candidato al gobierno de Guerrero por no haber presentado su informe de gasto de precampaña, y quien ha sido señalado por abuso contra mujeres.

OF