Ante la convocatoria en redes sociales para un paro de 48 horas en protesta por sus señalamientos contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y donde se le pide una disculpa pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a los inconformes a que mejor marchen de manera pacífica dejando atrás la desidia y la comodidad, "aunque sea en contra de nosotros".

"Ayer estaba yo viendo que estaban convocando a un paro de 48 horas por lo que dije: 'Yo les propondría mejor que hicieran una marcha, que se avivaran, pacífica, desde luego, pero paros y no quieren estar en clases presenciales, no, una manifestación pacífica, que dejen atrás la desidia, la comodidad y aunque sea en contra de nosotros, que se manifiesten'".

Al retomar la canción "Que vivan los estudiantes", de Violeta Parra, López Obrador afirmó que sus críticas no buscan cuestionar a los jóvenes, sino hablar sobre cómo se somete a una institución pública para convertirla en "un ariete de un grupo oligárquico, dominante con sus políticos, sus voceros y sus intelectuales, eso es lo que está de por medio.

"Entonces, no es un cuestionamiento a los jóvenes. ¡Que vivan los estudiantes! Los estudiantes son la levadura de todos los movimientos, siempre son vanguardia de los movimientos en la historia de nuestro país. Decía el presidente Allende: 'Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción', hasta biológica", opinó.

En conferencia, AMLO acusó al exrector José Narro de ser "jefe del grupo dominante" en la UNAM y descartó presentar alguna propuesta para reforma a la institución, pues eso corresponde a los universitarios, dijo.

Ayer mencionó que podría ser necesaria una reforma a la Universidad Nacional. ¿Usted desde el Ejecutivo federal qué propondría o en qué consistiría esta reforma? —se le preguntó.

"No, no. Si apenas estoy opinando y ya el doctor Narro, que es el jefe del grupo dominante desde hace muchos años en la UNAM, está hablando de que se intenta afectar la autonomía de la UNAM, pues no puedo yo hacer ninguna propuesta, además, no es ese el propósito", contestó.

El pasado miércoles en el programa Con los de Casa, de El Universal, Narro Robles consideró que con las críticas de AMLO contra la UNAM sí existe un riesgo de que se transgreda su autonomía.

Por la mañana, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, respondió a López Obrador y aseguró que la Universidad ha sido crítica hacia el neoliberalismo. Dijo que la institución ha editado un promedio de 120 libros sobre el tema.

