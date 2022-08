El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de "politiquería" la petición de familiares de los 10 mineros de la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, que están pidiendo la renuncia de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, a quienes acusan de negligencia en el rescate de los mismos.

Durante la conferencia "mañanera", se le cuestionó al Presidente López Obrador sobre el rechazo de los familiares al plan de rescate de los mineros que tardaría varios meses, pero también sobre el malestar y críticas en contra de dicha funcionaria. "Eso ya es politiquería", respondió tajante el Mandatario.

"Yo entiendo la situación de los familiares", pero desde luego también andan zopiloteando nuestros adversarios "porque son tiempos de zopilotes", aseguró.

Explicó en qué consistiría el rescate propuesto por el Gobierno federal que sería escarbar en la mina y dijo que este plan fue consultado con las familias de los 11 mineros. "Pues no están de acuerdo, no es que no quieran rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo".

"Entonces se va a seguir hablando con ellos, se está haciendo esa labor y hoy también los técnicos van a explorar, sí se puede acortar el tiempo con más extracción de agua, aun cuando sostienen que estando con menos agua los pozos de carbón de todas formas hay riesgos", explicó.

López Obrador dijo que las instrucciones son que no nos demos por vencidos, que no va a suceder lo que ocurrió en la mina Pasta de Conchos.

