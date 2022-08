El rescate que al principio se decía que tardaría un par de días o semanas, se convirtió en una pesadilla para los familiares de los mineros sepultados en la mina El Pinabete, en Coahuila, pues esta mañana fueron informados por la titular de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, que el rescate podría demorarse de 6 a 11 meses.

¿Por qué tardaría tanto el rescate de los 10 mineros?

Alzúa en la reunión que tuvo con los familiares ofreció las "últimas opciones" para buscar a los minero: abrir un "tajo abierto", lo que significa abrir un corte profundo con obras de rampas de acceso inclinado para abrir una entrada a la mina, y así acceder al lugar donde se piensa que podrían estar aprisionados bajo tierra los trabajadores.

El plan suena bien, pero el inconveniente es que los trabajos para hacer esto tardarían de 6 a 11 meses, por lo que ésta opión disuelve por completo las esperanzas de los familiares de encontrar a sus familiares con vida.

"Nos dicen que se tardarían entre seis meses y once meses para sacarlos. Estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no podemos aceptar esto", dijo la hermana de uno de los mineros.

Otra de las opciones que se les dio a los familiares fue la construcción de "pantallas de control", lo que consiste en inyectar cemento para tratar de contener el flujo subterráneo de agua.

La primera opción es abrir un "tajo abierto", la segunda es colocar "pantallas de control" y la tercera es la combinación de ambas. Gobierno de México

Familiares de los mineros aseguraron que Velázquez Alzúa también ha segerido indemnizar a los allegados como una última vía; todos se han negado, pues quieren sacar a sus familiares.

Al recibir la propuesta, los familiares de los mineros se dieron la vuelta, abandonaron la reunión con la titular de Protección Civil y fueron a dar declaraciones a la prensa.

“No queremos la opción del tajo, queremos que vean otras opciones, les dijimos que de plano no. Nos dijeron que es lo único que pueden hacer, nos trajeron con mentiras, que ya iban a taponear, que ya tenían el cemento; les dijimos que no, nosotros queremos que nos los entreguen y no se tarden”, comentaron los familiares de los mineros.

Cambia la estrategia

La estrategia inicial era que buzos militares intentaran descender por medio de los pozos por donde suelen ingresar los trabajadores, cuando la inundación estaba en poco más de un metro, pero el nivel del agua aumentó súbitamente a más de 30 metros el 14 de agosto y no ha disminuido.

Antes de dar a conocer el nuevo plan a los familiares, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el plan sería expuesto a estos con el fin de obtener su aval, para luego ser presentando públicamente este viernes.

