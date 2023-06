El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró no tiene por qué haber rupturas en el proceso interno de Morena para elegir a su candidata o candidato presidencial rumbo a 2024.

"Es muy importante que no haya rupturas y no tiene por qué haber, si es piso parejo, si no hay dedazo, si es el pueblo el que va a decidir"

"Es muy importante que no haya rupturas y no tiene por qué haber, si es piso parejo, si no hay dedazo, si es el pueblo el que va a decidir, en el caso de Morena por encuestas, así se ha decidido en los gobierno estados y no ha habido rupturas, muy pocas, lo que ha habido son triunfos".

En conferencia de prensa, el Mandatario celebró que además de las “corcholatas” presidenciales de su partido estén interesados aspirantes del PT, como Gerardo Fernández Noroña, y el senador Manuel Velasco del PVEM.

"Ya inició el proceso, que bien que se estén apuntando quienes van a participar en Morena, en el PT y en el PVEM, que son los partidos que han ido juntos en casi todas las elecciones, qué bueno", declaró el Presidente.

López Obrador destacó que lo más importante es que se acabó con "el dedazo".

"Lo que decía el finando Fidel Velázquez: 'el que se mueve no sale en la foto' y de repente el Presidente decidía (su candidato) y luego venía lo que se conoce como 'la cargada', todos a apoyar, el que creó lo del tapado fue Porfirio Díaz y también creó la regla de que el Presidente pone a su sucesor, a los diputados federales, senadores y gobernadores".

Andrés Manuel López Obrador reiteró que no designará a su sucesor, sino será el pueblo quien lo elija.

JM