El Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que quedaran algunos asuntos pendientes que el próximo gobierno tendrá que llevar a cabo, como el de impulsar una reforma administrativa federal para eliminar los organismos autónomos, así como la reforma al Poder Judicial.

Sobre esto, el Mandatario señaló que estos organismos fueron creados para respaldar a las empresas particulares, sin embargo, le cuestan mucho al pueblo debido a que asegura, estos organismos ganan muchos y viven colmados de atenciones y privilegios, además de ser parte de la corrupción y estar al servicio del bloque conservador.

"Lo mejor es que haya una reforma administrativa. Si me preguntan, `¿Qué va a quedar pendiente?´, les diría avanzar más en la reforma administrativa que significa en esencia eliminar todas estas oficinas, toda esta constelación de organismos supuestamente autónomos que crearon para proteger a empresas particulares, que le cuestan mucho al pueblo porque se pagan con el presupuesto público, ganan muchísimo todos los funcionarios, viven colmados de atenciones, de privilegios y no ayudan para purificar la vida pública, para avanzar en la transparencia, en el combate a la corrupción.

"Ellos dan el mal ejemplo, son parte de la corrupción, pero el colmo es que se haya creados todos esos organismos para legalizar, legitimar la corrupción, para eso los crearon. Entonces hace una reforma administrativa".

El Mandatario federal acusó que estos organismos están al servicio del bloque conservador "casi todos, pero eso va a quedar pendiente".

En Palacio Nacional, así mismo, el Presidente López Obrador, explicó que otra reforma que quedará pendiente para quien lo sustituya en la Presidencia de la República será la reforma al Poder Judicial, pues acusó que este se encuentra podrido pues prevalece la corrupción.

"Va quedar pendiente también la reforma al Poder Judicial. Ya es más que sabido cómo prevalece la corrupción en el Poder Judicial (de) jueces, magistrados, ministros. Está podrido el Poder Judicial".

En referencia a la reciente liberación de Abraham Oseguera Cervantes "Don Rodo", hermano de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Mandatario federal reprochó la existencia de influencias en el Poder Judicial para que presuntos delincuentes sean liberados de inmediato.

"No es posible que detienen a una persona y como tiene influencia no tarda dos días en la cárcel. Dos días. De inmediato y en la madrugada (giran) órdenes de que se libere `y si no lo liberas te inicio un proceso´.

"Me llamó mucho la atención cundo detuvieron al hermano de un dirigente de la delincuencia, famoso, hace poco. Creo que lo detienen el sábado o un viernes, porque hasta eso, escogen cuando lo detienen, y el sábado ya están ordenando un juez que se libere el sábado. Creo que a las 04:30 de la mañana. Pero el domingo sí o el mismo sábado del bloque conservador, no puede mencionarlos una persona famosa, famosa, ya saca un tuit diciendo `Ya liberaron a esa persona para que vean cómo es un gobierno narco´. Todavía no había salido y y estaba el mensaje", dijo.

