El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que, pese al fuerte flujo migratorio que actualmente se presenta en nuestro país, no se puede abrir la frontera sur, pues aseguró esto sería violar las leyes mexicanas y porque se tiene que cuidar a los migrantes, ya que, reconoció, hay muchos riesgos, tanto en la frontera sur como en el norte, de ser atacados por la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa matutina, AMLO confió en el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre México y Estados Unidos haya una respuesta en atender las causas que originan el flujo migratorio, ya que indicó que históricamente solo se han llevado a cabo prácticas para limitar y contener el flujo migratorio.

"Nosotros lo hacemos y esto es muy importante, ojalá se comprenda, lo hacemos no solo porque no se puede abrir la frontera y que pasen libremente todos, porque sería violar nuestras leyes, pero no solo es eso, es que tenemos que cuidar a los migrantes, aunque resulte paradójico.

"Si nosotros permitimos que transiten al norte de nuestro país para cruzar la frontera, estamos corriendo riesgos, muchos riesgos, acabamos de rescatar a un grupo muy grande de migrantes en el norte que estaba prácticamente secuestrado. Entonces no queremos, no deseamos una desgracia. En el sur no hay la delincuencia organizada que se tiene lamentablemente en el norte, aunque también acabamos de rescatar en Tenosique, Tabasco a migrantes que se tenían secuestrados. Para que se entienda porque de nuestra actuación", dijo.

