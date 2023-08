El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que si en los medios de información hubiera una "dimensión cívica y social" deberían reflexionar que el modelo de corrupción no es viable para nadie, pero no quieren perder el "privilegio de mandar".

"Les debería dar vergüenza que eso regrese, si fuesen sensibles, si tuvieran una dimensión cívica y social, estarían internalizando, reflexionado que no era posible mantener un régimen de corrupción e injusticia, eso no era posible para nadie, estaríamos hundidos".

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo aseguró que la economía está bien, hay empleo, aumentaron los salarios, y hay gobernabilidad, pues no hay problemas graves.

"Ellos mismos obtienen utilidades no hay problemas graves, pero se obnubilan se cierran y quieren seguir mandando, no quieren perder el privilegio de mandar, no quieren, ojalá y recapaciten".

Convocó a opositores, a los intelectuales, que vayan a los pueblos, a las colonias y platiquen con la gente para que salgan de sus "burbujas de confort" y que comprendan que México no puede ser país de unos cuantos.

