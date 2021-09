Ante las acusaciones de delincuencia organizada en contra de 31 investigadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó que los investigadores del Conacyt no deben de temer ni deben de preocuparse, pues aseguró que su gobierno no está en contra de ellos, sino en contra de la corrupción y de la riqueza mal habida.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que el principal problema que hay en México es la corrupción, la cual indicó se tiene que erradicar.

"¿Cuál es el principal problema de México? La corrupción; ¿El segundo problema de México? La corrupción; ¿El tercero? La corrupción"

"Ahora 'los perseguidos' del Conacyt, que ya lo hemos dicho también y lo repito, un investigador del Conacyt no debe de preocuparse, no tiene nada que temer, no estamos en contra de los investigadores, estamos en contra de la corrupción. No estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la riqueza mal habida, estamos en contra de la corrupción porque es lo que más ha dañado a México.

"Lo que siempre he dicho y ahora voy a repetirlo, si me preguntan ¿cuál es el principal problema de México?, ¿qué es lo que tenemos que erradicar?, ¿qué es lo que tenemos que desterrar de México? Dígalo en lo que tarda parado en un solo pie: la corrupción".

Levantando su pie izquierdo, el Presidente López Obrador comentó: "¿Cuál es el principal problema de México? La corrupción; ¿El segundo problema de México? La corrupción; ¿El tercero? La corrupción".

"Ya vieron que estoy chocheando, pero todavía…", dijo bromeando.

Cuatro meses después del inicio de la presidencia de AMLO, el FCCyT firmó con el Fonatur un convenio por cinco años para brindar asesoría en la construcción del Tren Maya.

El convenio firmado por el titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, y la entonces coordinadora del FCCyT, Julia Tagüeña, quien hoy es acusada junto con otros 30 científicos y miembros de este foro, de delincuencia organizada, buscó entre otras cosas, intercambiar conocimiento, publicaciones y materiales académicos e impulsar actividades que se consideren de interés en relación con la obra ferroviaria.

*****

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

MF