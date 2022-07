El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que en su encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, no se abordó el tema de la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero, pues "ya no es el tiempo en que se arrodillaban los presidentes".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador comentó: "No, no, no, no, yo no trato estas cosas, estos son acuerdos que tienen que ver con intereses generales, nacionales. Un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente, eso a lo mejor lo hacían antes, nosotros no".

"Aquí la decisión de que se haga valer un auténtico Estado de Derecho, y que al margen de la ley nada y que por encima de la ley nadie; Estado de Derecho y las instituciones tiene que cumplir con su responsabilidad, entonces ya no son negociaciones en lo oscurito, nadie", declaró.

El Presidente López Obrador señaló que México es un gobierno independiente, autónomo y actúa de conformidad con la Constitución.

"Ya no es el tiempo de que se arrodillaban los presidentes, si había algunos que lo hacían, eso ya no sucede, ya es una nueva realidad como estamos en un proceso de transformación", expresó López Obrador.

El Presidente descartó que aumente la violencia en Sinaloa y Sonora en donde presuntamente aún tenía influencia Caro Quintero: "No creo que haya más violencia en esa región, no sé exactamente sobre sus actividades, eso lo conoce la Fiscalía".

