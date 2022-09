Mauricio Tabe, alcalde panista de Miguel Hidalgo, respondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que en la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional se exhibió cómo su papá, Daniel Tabe Tabe, amagó con un cuchillo a un trabajador del Instituto de Verificación Administrativa que acudió a clausurar su negocio de comida en la colonia Escandón.

Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana", mostró el video de los hechos ante López Obrador y aseguró que el alcalde de Miguel Hidalgo sí es socio de la empresa. "Sin embargo mintió, al realizar una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad arrojó que toda la familia, padres y hermanos del alcalde, estaba involucrada en el negocio", afirmó García Vilchis. La encargada de la sección de la mañanera también aseguró que el padre de Mauricio Tabe también lanzó "varios ataques y mensajes de odio" contra López Obrador y su familia.

Mauricio Tabe responde a López Obrador

Tras ser exhibido en la mañanera, el alcalde panista señaló que la diferencia con López Obrador es que su padre sí reconoció su error, a diferencia del titular del Ejecutivo, "que es incapaz de reconocer alguno de sus múltiples errores que hunden a diario al país". Hoy López Obrador se lanzó contra mi papá en la mañanera. La diferencia es que mi padre reconoció su error y se disculpó, a diferencia del presidente que es incapaz de reconocer alguno de sus múltiples errores que hunden a diario al país", escribió el alcalde Tabe en redes sociales.

No deja de ser un asunto político, dice López Obrador

Por el caso de Daniel Tabe Tabe, el presidente López Obrador expresó que "no deja de ser un asunto político". "Siempre es el doble discurso (...) ese doble rasero, entonces ya no hablemos más, es una concepción y hay que respetar. Es una forma de pensar y actuar. Lo que pasa es que siempre hay mucha hipocresía, pero tampoco es nuevo. Siempre he dicho que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía", expresó López Obrador.

"Si una cosa de estas la hace cualquier otra persona, ¡híjole! Pero resulta que quienes hablan de que son gente de bien y el resto es chusma, somos nacos; no saben que los nacos estamos de moda, pero ellos se creen superiores, pero en todo", agregó el Presidente al señalar que "están enseñando el cobre".

