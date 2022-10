El Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los casos de intoxicación de estudiantes en las últimas semanas en Chiapas, Hidalgo y Veracruz no se encuentran relacionados con droga, y que podrían haberse generado por un "efecto de masas" causado por las redes sociales, por lo que llamó a no caer en "psicosis".

"Se está encontrando que no hubo droga, que pudo haber habido intoxicación por alimentos, por agua, pero no es un asunto de droga, y saben que como son fenómenos de comunicación, que se dan en estos tiempos, es importante que no haya sicosis, porque nos puede llevar a cometer actos precipitados contra personas impartidoras, maestros", mencionó.

En la “mañanera” de este miércoles señaló que se encuentran buscando el origen de la intoxicación de los menores y reconoció que llama la atención que se registren varios casos "y no tiene que ver con ninguna campaña contra el gobierno, de desprestigio”.

"Es un fenómeno que se da, que tiene que ver con medios de comunicación de masas, que puede ser esa la causa", apuntó.

Asimismo, reconoció que sí hay menores con intoxicaciones, pero que las versiones son de lo más variadas, como que alguien llegó y llenó los termos de un "agua especial", lo cual no se ha aclarado del todo.

En la misma tónica, invitó a la población a ser paciente, a esperar y que no haya psicosis, porque no pasará nada grave a los jóvenes, "pero sí me preocupa que vaya a haber un acto precipitado o de castigo a quien se piense que le está queriendo hacer mal a los jóvenes", dijo.

Señaló que en cada entidad se están llevando a cabo las investigaciones para determinar las causas, las cuales se presentarán en 10 días más.

Padres de familia exigen resultados

Por su parte, los padres de familia de la escuela secundaria Juana de Asbaje, en Bochil, en la que el pasado 7 de octubre se intoxicaron 110 alumnos, se confesaron molestos por los comentarios del Presidente y reclamaron que no han tenido un resultado oficial de los análisis a sus hijos.

"Hay molestia de muchos padres porque el Presidente dijo que no era cocaína (lo que consumieron los jóvenes), sino una intoxicación, pero tampoco dijo qué tipo de intoxicación, eso no les pareció", declaró una madre.

Agregó que es indispensable que las autoridades informen sobre los resultados de los análisis.

Estudiante da positivo a droga

Este martes, en el estado de Hidalgo, se informó que los análisis practicados de manera particular a una de las estudiantes afectadas por la presunta intoxicación que sufrieron la semana pasada 26 jóvenes del plantel de bachilleres de la comunidad indígena de Mecatlán, en el municipio de Yahualica, arrojaron positivo a metanfetaminas.

