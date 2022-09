El ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, habría lanzado una indirecta para el Gobierno del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Y es que un día después de que López Obrador ofreciera su Cuarto Informe de Gobierno, el actual director global de Gobierno del Banco Mundial posteó una imagen en su cuenta de Twitter con un mensaje donde estaría criticando al Presidente de México.

En la imagen, aparece Arturo Herrera tomando una bebida de una taza que tiene la leyenda: “Nice story. Now show me the data” (Buena historia. Ahora muéstrame los datos).

“Un amigo me dio esta taza como regalo de bienvenida, ¡tal vez deberíamos adoptar ese lema para Gobernanza!”, tuiteó el exfuncionario mexicano.

Cabe recordar que Arturo Herrera renunció a la Secretaría de Hacienda meses después de que López Obrador retirara su postulación para dirigir el Banco de México.

Cuarto Informe de Gobierno de López Obrador

Ayer jueves 1 de septiembre, el Presidente de México ofreció su cuarto Informe de Gobierno donde destacó que "a pesar de las adversidades, estamos saliendo adelante".

