Este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador inició a las 17:00 horas la ceremonia de entrega de su Cuarto Informe de Gobierno, la cual se realizó a un costado del mural de Diego Rivera "Epopeya del pueblo mexicano".

El Presidente López Obrador comenzó su mensaje diciendo que "a pesar de las adversidades, estamos saliendo adelante".

Asimismo, López Obrador afirmó que "en 2020 la desigualdad se redujo 16 veces; los más pobres vieron crecimiento del 1.6%", mientras que el ingreso laboral se incrementó en 4.8%, señaló el Mandatario, quien citó datos del Coneval.

Sobre la lucha anticorrupción, López Obrador aseveró que "lo fundamental es desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo detenido y destinarlo en beneficio del pueblo. El plan de austeridad nos ha representado liberar más de 300 mil millones de pesos". Asimismo, el Presidente aseguró que a finales del 2022 estarán construidas dos mil 300 sucursales del Banco de Bienestar, mientras que en materia de telecomunicaciones se tendrán listas dos mil 800 antenas para garantizar el servicio de Internet en escuelas de todo el país.

Sobre el sector agropecuario, López Obrador mencionó que éste no ha dejado de crecer, ya que en el semestre de este año ha registrado el mayor crecimiento con el 3 por ciento; asimismo, señaló que la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha generado un 169 mil trescientos 012 empleos.

"Al término de mi mandato dejaremos funcionando el sistema de trenes de pasajeros con dos mil kilómetros, algo no visto en décadas", declaró el Mandatario mexicano.

El Mandatario expuso los resultados del combate al “huachicol” impulsado en su gestión, pues aseguró que ha ayudado a detener una fuga de 200 mil millones de pesos, mientras que el ahorro en obras públicas ha permitido disponer de otros 200 mil millones de pesos que se destinarán a diversos programas.

Asimismo, López Obrador destacó la construcción de acueductos en al menos cinco estados de la República y, sobre sus programas sociales, resaltó que sus apoyos económicos han beneficiado a niños, jóvenes y adultos mayores.

"El programa de la pensión ya beneficia a 10 millones 500 mil adultos mayores. Dos millones de jóvenes son parte del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", declaró López Obrador.

En materia educativa, el Presidente no dudó en reconocer el trabajo de los maestros: "Mis respetos a las maestros y los maestros de México, son de verdad apóstoles de la enseñanza y por eso atenderlos es un compromiso ineludible. Se aumentaron más los salarios a los que ganan menos". Asimismo, presumió que "en todo el tiempo que llevamos gobernando no se ha presentado ningún paro y los maestros no han dejado de dar clases".

En medio de temores de la militarización del país, López Obrador destacó el papel del Ejército, y aseguró que desde que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina están a cargo de las aduanas no hay fugas, ni se permite el contrabando.

De igual manera, el Mandatario habló sobre sus medidas contra el alza de los precios de los combustibles, y aseguró que, si su gobierno no hubiera subsidiado las gasolinas y combustibles, la inflación se hubiera disparado al 14% y el salario real hubiera registrado una perdida del 12 por ciento.

López Obrador afirmó que en México hay estabilidad financiera y esto se ha logrado sin aumentar impuestos o endeudar al país, aseveró; de igual manera, remarcó que los niveles de inseguridad en el país han disminuido.

López Obrador también se pronunció sobre la Guardia Nacional, sobre la que comentó: "Tengamos en cuenta que se creó la Guardia Nacional y se han reclutado y formado 115 mil elementos en 29 entidades federales. Ya hay más personas de la Guardia Civil que policías estatales".

"El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública en el país", declaró.

"En nuestro gobierno no hay personas como (Genaro) García Luna, la autoridad no es cómplice, no se admiten relaciones de complicidad con nadie", dijo López Obrador en una clara referencia a la administración del expresidente Felipe Calderón.

Para finalizar, el Presidente señaló que "Estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación"; por otro lado, aseguró que en el aspecto personal se encuentra "bien y de buenas", poco antes de finalizar su informe con un "muchas gracias". Concluyó con tres fuertes "¡Que viva México!", grito que fue coreado por los asistentes a la ceremonia. Luego de esto, y en medio de las notas del Himno Nacional Mexicano, López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez, se retiraron del evento.

