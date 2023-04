El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el martes 4 de abril la compra de 13 plantas eléctricas que la compañía española Iberdrola tiene en el país. La inversión será de unos seis mil millones de dólares, en una operación que calificó como la “nueva nacionalización” de la industria eléctrica.

Con esta adquisición, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) controlará la mayor parte de la generación energética en México. Pasará de 39.6% a 55.5 por ciento.

“Hoy el Gobierno de México firmó un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE. Es una nueva nacionalización”, indicó López Obrador en un video en redes sociales.

La noticia de inmediato generó críticas y polémica debido a los reiterados ataques que el Presidente ha realizado a la firma española, e incluso se rumora que, en realidad, Iberdrola ha decidido vender la mayoría de sus activos en México después de que el Presidente mexicano le “pusiera el pie” en su operación.

En diversas ocasiones, López Obrador ha acusado a Iberdrola de montar una campaña mediática en su contra y de participar en actos de corrupción no especificados.

Además, las operaciones de Iberdrola se han estancado debido a problemas de permisos por parte del Gobierno de México.

"QUEDARON ACOSTUMBRADOS AL INFLUYENTISMO"

En una de sus "mañaneras", El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la empresa Iberdrola era "algo especial" y "quedaron acostumbrados al influyentismo y no quieren cambiar".

"Le he planteado al director de la CFE que les ofrezca las mismas condiciones para que diga que no digan que se están cometiendo injusticias, pero no podemos seguir tolerando la violación a la ley. Muchos clientes o algunos ya se están acercando para que se tengan acuerdos con la CFE. Los de Iberdrola son algo especial, quedaron acostumbrados al influyentismo y no quieren cambiar", aseguró.

MAYO 2022: MULTAN CON 9 MIL MDP A IBERDROLA

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) impuso una multa de nueve mil 145 millones de pesos a Iberdrola Energía Monterrey, debido a que su planta de autoabasto vendió energía eléctrica a socios que no contaban con este permiso; esto ocurrió en mayo del 2022.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “justa” la multa millonaria, al tiempo que expresó que “México no es tierra de conquista”.

“Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es fraude legal, es probable que por esa razón se le haya multado a Iberdrola (...), aunque considero que sí es justo y México no es tierra de conquista”, declaró en esa ocasión López Obrador.

JUNIO 2022: SUSPENDEN MULTA Y LÓPEZ OBRADOR PIDE INVESTIGAR

Luego de que un juez resolviera suspender la multa que la CRE había impuesto a Iberdrola, López Obrador criticó fuertemente esta decisión en su conferencia "mañanera", en donde declaró que era “increíble” que se le hubiera otorgado un amparo a la empresa española; asimismo, amagó con denunciar a los jueces en caso de haber apoyado a la compañía durante el proceso.

“Increíble que le otorguen un amparo a Iberdrola. Le fijaron una multa y de inmediato los jueces ampararon a Iberdrola”, recriminó el Presidente, quien aseguró que el Gobierno de México no se quedaría "con los brazos cruzados" ante el hecho.

SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2022: DESCONECTAN PLANTAS EN TAMAULIPAS Y GUANAJUATO

Durante la administración de López Obrador se han "desenchufado" dos plantas de Iberdrola. El primer caso ocurrió el pasado septiembre, cuando se desconectó la central de cogeneración Enertek de Iberdrola, ubicada en Tamaulipas, por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), quien argumentó que la decisión fue tomada después del vencimiento del permiso otorgado a la central que finalizó el 31 de agosto.

El segundo caso ocurrió en noviembre, cuando Iberdrola fue notificada de que su planta eólica ubicada en el Ejido San Pedro Almoloyán, en Guanajuato, sería desconectada por incumplimiento en su permiso.

López Obrador señaló en una "mañanera" que la empresa Iberdrola era "algo especial" y "quedaron acostumbrados al influyentismo y no quieren cambiar". EFE/I. Esquivel