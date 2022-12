En el Comité Ejecutivo Nacional, recordó que hace un año se tenían planeados los diálogos con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; sin embargo, no ocurrieron, pues no hubo tolerancia.

La también diputada federal señaló que cada día ve más un retroceso a las épocas en el que las instituciones las tenía un solo hombre.

Ante "el autoritarismo y atropellos" que, dijo, ha realizado López Obrador, la secretaria general de Acción Nacional destacó que lo ocurrido el pasado 13 de noviembre con la marcha para que no se toque el INE "es una clara muestra de lo que puede hacer la sociedad".

"En la elección del 2024 habrá una alianza muy importante, donde los ciudadanos serán los protagonistas, porque ellos tomarán la decisión de salir a votar libremente y harán la diferencia. Yo le apuesto mucho a los mexicanos que ya no quieren esto para el país", manifestó.

Comentó que Acción Nacional tiene muy claro que más que oposición es la opción, pues en las Cámaras de Diputados y el Senado han sido claros.

"No estamos jugando, no estamos vacilando, nosotros somos siempre muy horizontales, porque cuando decimos no, es no. A nosotros no nos quiebran, no nos movemos de nuestras posturas ni dudamos y eso se lo han reconocido al PAN, que hemos sido y nos hemos mantenido firmes, la gente quiere ver a alguien que no se esté moviendo según sus intereses, sino que se mantenga firme con lo que dice y lo que hace", expresó.

Cecilia Patrón puntualizó que los ciudadanos quieren buenos gobiernos y vivir en paz, pero hoy ven al país descompuesto y con violencia en cada rincón.

vll