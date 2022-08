El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este miércoles a que los partidos políticos paguen a Netflix para que se difunda de forma gratuita y masiva la serie documental "El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal", pues aseguró que la mayoría de los mexicanos no conocen el montaje que hubo en el caso.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que debería de ser "una vergüenza" el que el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, asegurara que durante su presidencia Felipe Calderón no podía tomar decisiones sin su entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Manifestó que "no está mal que todo esto se esté ventilando, para que se conozca, esta historia" del caso Cassez y el montaje porque, afirmó, la mayoría de los mexicanos no lo conocía porque acusó que son temas que se ocultaban.

"Imagínense, un expresidente, la vergüenza para los mexicanos, el presidente Calderón no podía tomar decisiones sin su ministro del interior, García Luna", expresó el jefe del Ejecutivo federal mientras se proyectara en la pantalla de salón Tesorería de Palacio Nacional un fragmento de las declaraciones del exmandatario francés dadas en el documental.

"No quiero hacerle publicidad al documental, pero ojalá la gente lo viera vean ese documental sobre este asunto, Florence, el caso Cassez- Vallarta, se puede ver, pero hay que pagar, ¿y cuánto hay que pagar? Ahí a lo mejor Netflix aquí lo pone gratuito porque si es interesante que se conozca".

"No se puede transformar una realidad que no se conoce, y sobre todo debemos luchar por la no repetición, puede ser que los partidos políticos paguen a Netflix para que se difunda, es parte de la concientización a los ciudadanos, entre más información ahí, sobre todo ese tipo, mejor, porque antes se cometieron estas atrocidades y nadie se enteraba", afirmó.

