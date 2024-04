Al informar que se están haciendo todas las investigaciones y protegiendo a la población para que no sea "un asunto trágico", el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se descarta una fuga de Pemex en un pozo de agua potable que abastece colonias de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Señaló que también se investiga una posible toma clandestina, pero indicó que hasta ahora no ha habido pruebas de eso.

El mandatario federal afirmó que el gobierno de la Ciudad de México y Petróleos Mexicanos (Pemex) han estado pendientes de este asunto y descartó que al momento, haya elementos para señalar como "sabotaje" de tinte político-electoral, pero señaló que el asunto sí se está usando con fines electorales.

"Se está haciendo la investigación. Lo primero en estos casos es la protección a la población civil, el que no vaya a presentarse una explosión por el que haya en el drenaje con estos pozos hidrocarburos, eso es lo primero; cuidar que no sea un asunto trágico de más gravedad".

"Desde que se empezó a hacer esta denuncia, el gobierno de la Ciudad ha estado atento y también han participado los técnicos de Pemex para buscar las causas. Se pensaba que eran varios pozos, se hicieron las muestras, se llegó al pozo donde sí hay estas sustancias químicas, pero no se conoce todavía. Yo creo que el día de hoy se van a tener más claridad sobre lo que provoca la contaminación de este pozo, que desde luego ya se clausuró".

En Palacio Nacional, el Presidente López Obrador señaló que se investigan a algunas empresas que están cerca, ya se clausuraron y ya hay una revisión de un ducto que pasa como a 500 metros de donde está el pozo.

"Se está corriendo lo que se conoce como 'diablo' y se están revisando, pues, todas las instalaciones subterráneas de Pemex.

"No se ha encontrado nada hasta ahora, no significa que se descarta el que pueda haber una fuga. Se está actuando de manera muy responsable para tener todos los elementos. Se está midiendo la presión del ducto para ver si hay fuga, porque en esa zona hubo una especie de temblores que pudieron haber afectado un ducto, fracturado el ducto o una toma clandestina. Hasta ahora no ha habido nada de eso. Se están haciendo todos los estudios", dijo.

"¿Se descartaría un sabotaje?", se le preguntó.

"Hay quienes hablan de que pudo haber la intención de tirar en el pozo combustible. No se tienen elementos para eso, se está buscando todo, no va a haber, eso es lo que yo pienso y deseo, ningún problema. Yo creo que hoy ya se sabe bien qué es lo que está sucediendo y ya resolver el problema de los vecinos, que es lo que tenemos que hacer, protegerlos y resolver el problema, y luego ya extrañarnos de que haya manipulación porque si la hay en tiempos normales, desde que llegamos, cómo no va a haber ahora", dijo.

