El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que su gobierno analiza aplicar una tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 para "algunos" adultos mayores, esto luego de que completen su esquema los jóvenes de entre 15 y 17 años de edad.

"Tenemos que vacunar de 15 a 17 con Pfizer y se va a analizar la vacuna de refuerzo en algunos casos, sobre todo para adultos mayores, pero eso todavía lo tienen que decidir los médicos, los especialistas".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo llamó a toda la población a vacunarse contra el virus del Sars-CoV-2, porque está demostrado que el biológico protege al reducir los contagios y que la gente no pierde la vida.

Señaló que ya se ha inmunizado al 85% de la población objetivo y el plan nacional de vacunación contempla llegar a más del 90%, porque hay dos tipos de casos que se han rezagado la inmunización.

"Hay quienes no quieren vacunarse y hay que respetarlo, pero hay quienes no se han vacunado porque no hemos llegado a sus pueblos a sus pequeñas comunidades y ellos no pueden salir a donde están los centros de vacunación, son 200 mil pequeñas comunidades".

