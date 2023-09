El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitará el extranjero próximamente, en lo que será su segunda gira a países latinoamericanos.

López Obrador ha viajado en cuatro ocasiones a Estados Unidos, mientras que en mayo pasado visitó Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba.

¿Quiénes acompañarán a López Obrador en su gira por Sudamérica?

El Presidente viajará con la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena; el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González y el Secretario de la Marina, Almirante Ojeda, en un avión de la Fuerza Aérea.

Según lo planificado por Presidencia, López Obrador viajará el viernes 8 de septiembre de 2023 a Colombia al terminar la conferencia en Palacio Nacional, conocida como "La Mañanera".

En Bogotá, López Obrador se reunirá con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el mismo viernes. Para el sábado, habrá una reunión bilateral en la que se abordará el tema del narcotráfico.

López Obradorasistirá a Chile por homenaje a Salvador Allende

El sábado 10 de septiembre, López Obrador se trasladará a Santiago de Chile en donde conversará con el mandatario de ese país, Gabriel Boric, quien invitó al presidente de México al homenaje a Salvador Allende por los 50 años de su asesinato ocurrido en el marco del golpe de Estado del general Augusto Pinochet.

Por lo que el domingo 11 de septiembre, López Obrador estará presente en ese acto solemne. Se prevé que el mandatario mexicano se reúna con exiliados chilenos en nuestro país.

¿López Obradorvisitará Brasil y Argentina?

En junio pasado, López Obrador señaló sobre viajar a Argentina: "En el caso de Argentina, lo estamos viendo es muy probable, es muy probable ya que estamos por allá y Alberto Fernández (presidente de Argentina) es nuestro amigo, un gran presidente ya lo he expresado aquí".

Sin embargo, indicó que aún está pendiente si viaja a Brasil. En el caso de esta última nación dependerá si antes no viene a México el presidente Lula Da Silva.

López Obrador evitará pasar por Perú

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que viajará a su gira por Colombia y Chile a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), pero adelantó que debido a que no se tienen buenas relaciones con el gobierno de Perú no se solicitará permiso para hacer uso del espacio aéreo de ese país para llegar a Santiago de Chile porque "no queremos que nos hagan una majadería".

En conferencia de prensa y al recodar al cantante Juan Gabriel con su canción "Pero qué necesidad", el jefe del Ejecutivo federal argumentó que no quiere que nuestro país se vea envuelto en un escándalo si se solicita el paso por el espacio aéreo peruano y se niega.

"Voy a decirles desde ahora para que no se vayan a enterar después y se vaya a malinterpretar: como no queremos que nos hagan una majadería, porque como es público y notorio no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile.

"Vamos a tener más tiempo, como una hora más, por el rodeo, pero no lo hacemos porque tengamos problemas de odio, así una confrontación frontal, no. Lo hacemos porque no queremos que la investidura Presidente, el país nuestro se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y nos lo niegan. Ahora si como diría nuestro filósofos de la canción uno de los mejores poetas, cantautor mexicano, Juan Gabriel, `pero que necesidad´. Es mejor actuar de manera precavida y así no nos metemos con lío con nadie. Tampoco ponemos en aprieto a la autoridad en Perú. Es mejor dar la vuelta", declaró.

