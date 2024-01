Ayer, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador indulto para Mario Aburto Martínez por el asesinato de su padre, el excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. Hoy, el Mandatario respondió a la solicitud.

Durante su conferencia "mañanera" de este martes 30 de enero, el Presidente López Obrador respondió: "No puedo hacerlo", a la solicitud del hijo de Colosio sobre Aburto, asesino confeso de su padre, el entonces candidato presidencial del PRI, en 1994.

"Sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar", dijo el Mandatario desde Palacio Nacional.

"Yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así", agregó López Obrador al pedirle al alcalde de Monterrey aportar información en caso de que la tenga.

"Y yo no estoy cerrado, no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros, pero sí es importante que no haya impunidad si se trata de un crimen que, de acuerdo a la Fiscalía, tiene alguna relación con alguna institución del Estado", declaró el Presidente luego de que la Fiscalía General de la República informó de un segundo tirador y hubo protección por parte de Genaro García Luna.

López Obrador señaló que ningún crimen de Estado se debe de permitir.

