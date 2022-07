Al manifestar que "Entre más me golpean, más digno me siento", el Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no le hace "mella" ni le afectan las críticas por parte de sus opositores, el que se contraten a 500 médicos especialistas de Cuba, pues aseguró que es algo que necesita México ante la falta de trabajadores de la salud.

En conferencia de prensa "mañanera", López Obrador reiteró su agradecimiento al gobierno de Cuba el envío de estos trabajadores de la salud al país.

"No les gustó el que se contrataran a médicos cubanos, mujeres y hombres, aprovecho para agradecerle al pueblo y al gobierno de Cuba por su apoyo, pero ojalá y comprenda de que necesitamos los médicos para curar a nuestro pueblo, y que independiente del coraje, de la enajenación que provoca la ideología el pensamiento conservador, con juicio práctico, la verdad, que se indague, para que nos crean que no tenemos médicos, que no tenemos especialistas, porque durante todo el periodo neoliberal no se invirtió lo suficiente en educación, en salud, porque el proyecto era privatizar la educación, privatizar la salud, que estudiaran, esa era la escena del pensamiento conservador, neoliberal el que tuviera que pagar la colegiatura".

"Entonces la crítica que porque contratamos y reitero, agradezco al gobierno, al pueblo hermano de Cuba por este apoyo. ¿Ustedes creen que me va a afectar, que me va a desmoralizar, que va a hacer mella en mi propósito de contribuir en la transformación de México como lo estamos haciendo millones de México? Claro que no. Como decía Ponciano Arriaga: 'Entre más me golpean, más digno me siento'", manifestó.

Este lunes en su cuenta de Twitter, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, aseguró que la isla siempre estará para lo que necesite y mande México, esto luego que el Presidente López Obrador agradeciera el envío de médicos a México.

"Aquí estamos, hermano Andrés Manuel López Obrador, para lo que necesite y mande México, siempre. Mirando ese paisaje, recuerdo a Martí: "el arroyo de la Sierra, me complace más que el mar", escribió en la red social.

OA