El Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que los trabajos para terminar el Tren Maya no paran y se labora incluso de noche.

En una fotografía que difundió en sus redes sociales, el Titular del Ejecutivo expresó que los rieles para las vías del Tren Maya, que tendrá una extensión de mil 554 kilómetros, se instalan incluso de noche.

"Se están colocando, hasta en la noche, los rieles para los mil 554 kilómetros del Tren Maya. Esta foto es del tramo a cargo de Grupo Carso".

El sábado pasado, López Obrador reiteró que para causar el menor daño al medio ambiente y al patrimonio cultural, el Tramo 5 del Tren Maya en Quintana Roo será construido por medio de un viaducto elevado de 2.5 metros a nivel del suelo.

"Esta solución que encontramos para tener a tiempo este tramo, porque aunque parezca increíble, vamos a inaugurar el año próximo el Tren Maya, los mil 554 kilómetros, con todas las estaciones, paraderos, con toda la infraestructura, incluido el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum", señaló.

Por medio de otro video de nueve minutos y 29 segundos, el Presidente explicó la solución técnica que tomaron junto con los ingenieros militares encargados de la obra.

"Aunque algunos no quieran aceptarlo o no lo sepan, se necesita conocer que una obra como esta, el Tren Maya de mil 554 kilómetros, no se está haciendo en la actualidad en ningún lugar del mundo, esto es un orgullo de nuestra ingeniería civil, ingeniería militar y desde luego que ha significado la participación de servidores públicos, de constructoras mexicanas y también extranjeras, que están realizando esta magna obra".

El coronel a cargo de la obra explicó, por medio de una maqueta, que la solución encontrada fue un viaducto elevado luego de estudiar las características del subsuelo.

"Encontramos en esa parte la frontera de nivel medio del mar y esa parte de arriba es agua dulce, tibia, y la parte de abajo es agua salada, la lluvia es ácida y en combinación con la roca caliza, reacciona químicamente y lo desintegra, el caso es que cuando llueve el agua penetra el subsuelo y produce esta casticidad. Pero después de esa frontera el terreno es muy consistente", sostuvo.

Señaló que se hicieron varios estudios a 25 metros de la superficie, en los cuales se construyó un pilote, se le aplicó carga y en el cálculo estructural se determinó que ese pilote tendría que hundirse 12 milímetros bajo una carga de 500 toneladas, que es tres veces más de lo que va a cargar el pilote normal, en la prueba se hundió 0.7 milímetros, ni un milímetro, fue una prueba exitosa.

