AMLO: Con megáfono en mano, el Presidente llama a rescatar Pemex

Con porras como "¡Chiquitibum a la bim bom ba, chiquitibum a la bim bom ba" y "¡Es un honor estar con Obrador!", petroleros mostraron su respaldo al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la visita de supervisión que hizo a la refinería de Salina Cruz, Oaxaca.

En un video difundido esta noche por la Presidencia de la República, con megáfono en mano y rodeado por trabajadores petroleros, el Mandatario los llamó a rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ayudar a que México sea autosuficiente en combustibles.

"Vamos a rescatar a a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex y lo estamos haciendo con los trabajadores de la CFE", afirmó López Obrador, lo que hizo que comenzaran porras hacía él.

Les pregunto, dijo el Mandatario federal: "¿Vamos a seguir trabajando para ser autosuficientes en gasolina, en diesel y en todos los combustibles?".

"¡Sí!", respondieron en coro los trabajadores.

"¿Vamos a seguir rescatando a Pemex?", volvió a cuestionar el Presidente, y obteniendo de nueva cuenta una contestación positiva.

López Obrador presume rehabilitación de refinería

López Obrador aseguró que la rehabilitación de las seis refinerías que hay en México se está logrando con el apoyo de los trabajadores de Pemex y sin corrupción.

Al supervisar los avances de rehabilitación de la refinería de Salina Cruz, el titular del Ejecutivo federal señaló que antes se contrataba a empresas que cobran muchísimo y que además "hacían mal el trabajo"

"Durante el periodo neoliberal destinaron 8 mil millones de dólares a reconfigurar tres refinerías: Minatitlán, Cadereyta y Madero, y no se reconfiguraron la de Salamanca, Tula y la de Salina Cruz, ¿y qué creen? Producen más las no configuradas que las reconfiguradas. Entonces ¿qué hicieron con los 8 mil millones de dólares? pues la mayor parte de esa cantidad se la robaron.

"Ahora ya no se usa ese procedimiento, ¿cómo estábamos haciendo las obras? con los trabajadores. En todas las refinerías antes había y siguen habiendo talleres y tenemos especialistas, ¿por qué tanto contratismo?

"¿Por qué no hacer las cosas con los trabajadores y además se generan empleos en donde están las refinerías? Ya hablé mucho de esto, me apasiona y me molesta porque son unos reverendo ladrones, estos tecnócratas neoliberales", manifestó.

Acompañado por Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda (SHCP); Rocío Nahle, secretaria de Energía (Sener); Octavio Romero Oropeza, titular de Pemex; así como Aldo Toledo, encargado de la rehabilitación de la refinería Salina Cruz, el Presidente López señaló que la política de la llamada cuarta transformación es producir en México lo que se consume, sobre todo en alimentos y energéticos.

IM