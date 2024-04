La estrategia del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido cuestionada por varios sectores y, antes de que termine su administración, el Mandatario hizo declaraciones sobre su política de "abrazos, no balazos".

López Obrador clausuró la 87 Convención Bancaria en Acapulco, los banqueros le entregaron un reconocimiento, ante esto él les agradeció y aseguró que lo han tratado muy bien.

"Ya me voy a Palenque en 5 meses, me despido de ustedes por anticipado, me han tratado muy bien con respeto y considero que han sido correspondidos, les he tratado también con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno".

"Les felicitó, la verdad, pensé que no iban a tener mejores dirigentes, pero han tenido muy buenos como presidentes", expresó López Obrador.

Ante banqueros AMLO destaca reducción de homicidios dolosos

A unas horas de que fuera asesinado Noé Ramos, candidato a alcalde de Ciudad Mante, Tamaulipas, por la coalición PAN-PRI, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ante banqueros que en los 5 meses que resta de su gobierno seguirá con su misma política de seguridad, pues afirmó que esta ha dado resultados y se ha reducido los homicidios dolosos.

Sin embargo, el Mandatario federal reconoció que esto no ha sido sencillo, sino complejo.

Al participar en la ceremonia de clausura de la 87 Convención Bancaria -la última en su sexenio -, el jefe del Ejecutivo federal presentó "los otros datos", en donde dio un amplio detalle de índices económicos – como el fortalecimiento del peso, la baja en la inflación, la creación de empleos y el incremento de salarios– así como en materia de seguridad en donde destacó que los homicidios dolosos se han reducido en -25%, pero "queremos reducir más".

Señaló que la violencia no se puede enfrentar con la violencia, "con la Ley del talión", sino se deben de atender las causas que la originan.

"Vamos avanzando y con una política distinta. Consiste en esencia en no pensar que se puede enfrentar el mal con el mal. No es la Ley del Talión, no es el diente por diente, ojo por ojo, porque si fuese eso, nos quedaríamos chimuelos o tuertos todos. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Lo que estamos haciendo es atender las causas, atendiendo a los jóvenes que no se les atendía".

El Presidente López Obrador destacó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha significado una inversión de 110 mil millones de pesos.

Afirmó que este programa, así como el programa de becas estudiantes de educación básica hasta posgrado ayuda a que los jóvenes no los enganchen y no se los lleven los delincuentes para que no tomen el camino de las conductas antisociales.

"Y todo esto, y otras acciones nos han ayudado a enfrentar el flagelo de la violencia. Esto es lo más difícil: lo que tiene que ver con homicidio nos ha costado muchísimo, pero ahí vamos avanzando. Logramos detener la tendencia al alza y ya vamos bajando, vamos a seguir con la misma política. Tiene que ver con atender las causas, tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con no permitir la corrupción".

"Estos son homicidios dolosos, -25, queremos reducir más, pero no es sencillo, es complejo, y hay que seguir adelante con la misma política", dijo.

