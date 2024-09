El Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo "contento" y "tranquilo", luego de que fue aprobada en la Cámara de Diputados la reforma a la Guardia Nacional para que pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En su conferencia mañanera de este viernes 20 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador indicó que esta aprobación va a significar todo el esfuerzo hecho para crear la Guardia Nacional .

"Yo estoy muy contento y además tranquilo, porque al aprobarse la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho para crear la Guardia Nacional, que ha significado en cinco años crear una institución que ya tiene el respaldo de la mayoría del pueblo, que todo ese esfuerzo no se eche por la borda con el paso del tiempo, que esto no se destruya, que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la Policía Federal", dijo López Obrador.

Indicó que hay que tener muy presente que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, será la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas y que la Secretaría de Seguridad, bajo el mando de Omar García Harfuch, tendrá otras actividades después de la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional.

“Para los de la élite, la Guardia Nacional es militarizar, eso en el flanco izquierdo, y la élite conservadora, me imagino que no quiere que exista una policía, una Guardia que garantice que no haya privilegios, pero esta es la realidad” .

"Yo estoy muy contento porque si queda la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de Defensa, larga vida, sino nos va a salir otro García Luna", expresó al confiar en que le dé tiempo de firmarla antes de que concluya su periodo en la Presidencia.

El Presidente López Obrador aprovechó el tema para criticar a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón, que está preso en Estados Unidos, y a la extinta Policía Federal.

"Ahora en el juicio a García Luna no solo lo están juzgando por los seis años que fue secretario de Seguridad con Calderón, sino desde antes, cuando tenía que ver con la Policía Federal. Lo están juzgando por una década, por 10 años", mencionó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA