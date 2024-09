La autoevaluación del Gobierno federal ya comenzó en las últimas conferencias que encabeza el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hoy se pronunció sobre el tema de represión, desapariciones y masacres en su agonizante administración.

A 10 días de terminar su sexenio, el Presidente López Obrador afirmó este viernes que en su gobierno no ha habido represión, desapariciones, torturas ni masacres .

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que los índices de letalidad en enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos criminales son los más bajos si se compara con el gobierno de Felipe Calderón.

“En este gobierno no ha habido desapariciones, no ha habido represión, no ha habido tortura, no hay masacres, los índices de letalidad son los más bajos porque son menos los muertos que los detenidos y heridos. Antes era al revés cuando Calderón eran más los heridos que los detenidos”.

"Entonces todo eso hay que irlo exponiendo, explicando y que nos ayuden porque se avanzó en detener el crecimiento delictivo, pero falta porque quedaron todas esas malas prácticas de asociación delictiva entre autoridades y delincuencia", dijo en conferencia de prensa.

