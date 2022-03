AIFA: ¡Todo un éxito! Las tlayudas de Lupita triunfan en Los Pinos

Guadalupe Piña, la vendedora de tlayudas que saltó a la fama por ofrecer sus productos durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), acaparó la atención de todos los que este sábado se dieron cita en la muestra de gastronomía mexicana del Mercado El Solar Cencalli, en el Complejo Cultural Los Pinos.

"Yo pensé que iba a tener algún tipo de sanción cuando me puse en el aeropuerto y, al contrario, puras bendiciones"

Aunque su esposo y su suegra la acompañaron para ayudarle a despachar, la mujer no se daba abasto, pues las filas para adquirir este platillo típico eran largas.

"Me siento muy bien de haber venido. Me siento muy emocionada. Con esta venta yo mantengo a mi familia y agradezco mucho que me hagan un espacio aquí para poder vender porque yo pensé que iba a tener algún tipo de sanción cuando me puse en el aeropuerto y, al contrario, puras bendiciones", declaró Lupita.

Narra que la semana pasada acudió a Palacio Nacional a entregar una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitándole un espacio comercial en dónde vender sus productos luego del éxito obtenido en el AIFA.

Como respuesta, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, la invitó a asistir a esta feria que se realizará también el día domingo 27 de marzo, desde las 11:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

En el primer día de este evento, personas de otras alcaldías y estados se dieron cita únicamente para probar este platillo.

A punto de terminar con sus productos, Lupita pide llegar temprano a quienes la visiten en el segundo día de esta feria, pues sólo cuenta con 200 tortillas para vender, las cuales traslada desde Toluca y cocina con ayuda únicamente de su suegra.

Recuerda que el costo de esta comida preparada con frijoles, nopales, cebolla, cilantro, queso y salsa verde o roja es de 35 pesos y se puede pedir para llevar si acuden con sus tuppers, pues no cuentan con bolsas de plástico.

JM