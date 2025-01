Este lunes se cumple oficialmente la primera semana del gobierno de Donald Trump, quien ha establecido como uno de sus principales compromisos el deportar masivamente a quienes han ingresado de manera ilegal a los Estados Unidos, principalmente a aquellas personas que han tenido problemas con la ley en el País vecino.

Y, hasta el corte más reciente de las autoridades norteamericanas, han sido deportadas a México al menos dos mil personas , de acuerdo con la vocera del Departamento de Estado de la administración de Donald Trump, Tammy Bruce.

Aunque se cuestionó al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre la cifra oficial registrada por México, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Según lo explicado por Tammy Bruce, las personas han sido retornadas a México por aire y tierra , y que tan solo el jueves pasado llegaron a nuestro país cuatro vuelos operados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Además, aseguró que la política "Quédate en México" se reanudó, tal como lo decretó Donald Trump el pasado 22 de enero, en su segundo día como presidente de EU.

Las cifras, por ahora, son relativamente bajas si se promedian al día, comparado con los promedios diarios que tuvieron las administraciones pasadas del gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, durante el gobierno de Joe Biden se repatriaron a alrededor de 610 mexicanos por día, en contraste con las 524 personas que fueron deportadas diariamente durante la administración previa de Trump (2017-2021).

Hasta ahora, el gobierno de Barack Obama ha sido el más severo de los últimos años en cuanto a la política migratoria establecida por Estados Unidos , pues según las cifras oficiales del Gobierno de México fueron alrededor de 974 deportaciones por día mientras fue presidente del País vecino, revelaron las cifras del INM.

Al respecto Eduardo González, profesor de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, explicó que si bien las cifras de devoluciones de migrantes reportadas esta semana fueron bajas, no representan ni ejemplifican cómo será el gobierno de Donald Trump en los próximos cuatro años.

"Es prematuro hablar sobre tener una imagen clara de lo que puede resultar el gobierno de Donald Trump en cuanto a las deportaciones.

Simplemente es que por el momento no se han deportado las personas y el número de personas que amenazó durante su campaña, deportaría.

En las siguientes semanas muy seguramente va a comenzar a apretar más el cerco contra migrantes, especialmente en la frontera y es cuando pudiéramos comenzar a ver un incremento considerable en las deportaciones hasta, digamos, el mes de mayo aproximadamente", indicó el especialista en materia de migración.

Dijo, es precisamente en mayo cuando comiencen a establecerse las cifras en la materia para comenzar a analizar cómo será este nuevo periodo de Trump al frente del gobierno de EU.

"Me parece que también vamos a seguir viendo cómo va a ir intentando apretar las tuercas, no solamente en términos migratorios y no solamente en México, sino en otros espacios, pues, por ejemplo, ya ha comenzado a amenazar a Colombia con ponerle aranceles extras en el caso de que tenga una negativa para recibir migrantes. Entonces, yo creo que esta primera semana, digamos como resumen de los primeros días, hubo muchísimo más ruido del que realmente pudiésemos ver de manifiesto en algunas acciones", declaró.

Añadió, el Gobierno de México y los gobiernos municipales no deben "echar las campanas al vuelo" pensando que, así como fue esta primera semana, serán las siguientes.

"Por el contrario, creo que van a ir subiendo el número de deportaciones y en ese sentido sí creo que es importante que el Gobierno federal, los gobiernos estatales, incluso municipales, especialmente en la frontera norte de México, sigan llevando a cabo las acciones que en días recientes comenzaron a anunciar, incluyendo programas de atención a migrantes deportados y programas sociales. Sería un grave error suponer que, así como pasó la primera semana con muy pocas personas deportadas, va a ser el resto del cuatrienio", añadió.

Por otra parte, dijo, frente a las amenazas sistemáticas por parte de Donald Trump, la clase política, debe de cerrar filas, tanto el gobierno en el poder como la oposición, a fin de crear un frente común para darle cara a estas amenazas.

"Y del lado de la ciudadanía, pienso que es un momento en el cual nos debemos de solidarizar con las y los migrantes deportados, tanto de otras nacionalidades como de los connacionales que eventualmente van a llegar a México. Porque hay que tomar en cuenta que van a llegar a un país que probablemente ya no conocen, o que ya no han tenido relación con sus familias, incluso muchos de ellos pudiesen tener problemas hasta de idioma. La actitud que debemos tener como sociedad, ante las y los migrantes, es de muchísimo apoyo y de mucha solidaridad", finalizó el académico del TEC de Monterrey.

