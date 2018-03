"A Meade, López Obrador y a Anaya les sobra lanita", dice "El Bronco"

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, bromeó que pedirá "coperacha" para su campaña a los candidatos de coaliciones partidarias, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, "al fin que les sobra la lanita".

"A mí el INE no me ha dado ni maíz paloma, ni me va a dar. A ver si le pido coperacha a Meade, Andrés Manuel y Anaya para que cooperen para mi campaña, al cabo les sobra la lanita, ya vieron ¿no?", dijo durante su participación en el 29 Congreso Nacional de Ingeniería Civil.

En ese contexto, recalcó que la ley electoral ha sido "muy gacha" con los ciudadanos.

"Le da grande a cantidades de dinero a los candidatos, y a los ciudadanos les cobra impuestos", señaló.

El gobernador con licencia de Nuevo León propuso disminuir el IVA al 10%, "con eso sale adelante por sí solo, con eso es suficiente", abundó.

Señaló que si el sistema de gobierno está "caduco, obsoleto, podrido como el que tenemos en México, es porque no han gobernado los ingenieros", y aclaró que no lo dijo por ganarse la simpatía de los asistentes, sino porque está convencido de que México necesita construirse.

Sin mencionar a los candidatos por partido político, anotó que México no necesita confrontas como "quien es más ratero que otro, quién es más peor que el otro, sino quién puede lograr que la consciencia de los mexicanos cambie".

Al terminar su ponencia, "El Bronco" decidió salir por la puerta que no estaba destinada para atender a los medios, ahí encontró a un grupo de estudiantes de ingeniería civil con quienes conversó un momento.

Detalló que los tres candidatos presidenciales con coalición "han vivido del sistema toda su vida, uno 20 años siendo burócrata, como es el candidato del PRI; otro 18 años chupándose del partido al que pertenece porque no ha trabajado, nunca ha tenido una empresa, Andrés Manuel nunca ha tenido un negocio, no sabe lo que es ser desempleado; Anaya ha construido su riqueza a base de la prebendas que ha tenido en sus cargos", abundó.

