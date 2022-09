El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no se realizará la cena que tradicionalmente se lleva a cabo en Palacio Nacional la noche del 15 de septiembre, día del Grito de Independencia, para los invitados y gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional.

López Obrador señaló que el jueves 15 de septiembre sí habrá conferencia "mañanera" y por la noche se realizará la ceremonia del Grito, mientras que al día siguiente, el 16 de septiembre, encabezará el desfile cívico militar que estará dedicado a la Guardia Nacional.

En su conferencia "mañanera" de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador detalló que la noche del 15 de septiembre, después de encabezar la ceremonia del Grito, convivirá unos momentos con los invitados especiales: "No muy tarde porque al día siguiente están invitados ellos al desfile".

"¿Habrá cena?", se le preguntó en el Salón Tesorería.

"No, el 15, no. Nada más los invitados voy a estar con ellos después del Grito un tiempo; no muy tarde porque al día siguiente están invitados ellos al desfile", contestó.

López Obrador informó que este fin de semana no realizará gira de trabajo por el interior del país, sino que aprovechará para acudir a ejercitarse al sur de la Ciudad de México, en las inmediaciones del Heroico Colegio Militar.

"Vamos a estar aquí, vamos a ir a caminar, a hacer ejercicio. Vamos a la montaña aquí cerca", adelantó.

López Obrador invitó a asistir al Zócalo de la Ciudad de México, donde habrá un festival encabezado por Los Tigres del Norte.

Los invitados a la Independencia de México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que John y Daniel Shipton, papá y el hermano de Julian Assange; Aleida Guevara, hija del revolucionario argentino Ernesto "El Che" Guevara, así como los expresidentes de Uruguay, José Mujica, y de Bolivia, Evo Morales, son algunos de los nueve invitados que ya han confirmado su asistencia a las celebraciones de las fiestas patrias.

López Obrador indicó que también ya han confirmado su asistencia Martin Luther King III, su esposa e hija.

"Ellos son los que vienen: es el papá y el hermano de Julian Assange; Aleida, la doctora, Aleida Guevara, la hija del Che; Silvia Chávez Delgado, hija de Cesar Chávez, luchador defensor de migrantes y trabajadores agrícolas en California y en todo Estados Unidos. Viene, pues, su familia de César Chávez.

"Viene Mujica, nuestro amigo Pepe, que ya está grande y aceptó estar con nosotros; viene Evo Morales, viene también la familia de Martin Luther King, es Martin Luther King III, entonces viene toda la familia, esposa y su hija. Esos son y Evo (Morales), son nuestros invitados", dijo.

OA

OA