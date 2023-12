12 de diciembre: Estas son las calles de CDMX cerradas por peregrinación

El 12 de diciembre es un día de celebración para muchos mexicanos, pues se aproxima el día de la Guadalupana, pues dentro de cultura esta figura tiene una presencia significativa para los mexicanos, pues su gran devoción por la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre se lleva a cabo en la Basílica de Guadalupe una celebración en honor a la virgen.

Esta fecha las calles de Ciudad de México se llenan de miles de peregrinos que van al festejo por el día de la Guadalupana, es por eso que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que desde el 8 de diciembre del 2023 se mantiene un operativo para el cierre de las calles principal que se encuentran en la Basílica de Guadalupe.

Asimismo las autoridades correspondientes informaron que este 12 de diciembre la estación La Villa/ Basílica de la Línea 6 estará en su horario de servicio normal de las 5:00 AM hasta las 12:00 AM, esto debido a que esta fecha no se encuentra entre los días feriados oficiales del país, sin embargo, invitó a sus usuarios a mantenerse alerta en las redes oficiales por si existe un cambio.

Por otro lado, el Metrobús de la ciudad informó que existirá un cambio en sus operaciones, pues detalló que no tendrá servicio en la Línea 6, mientras que la Línea 7 los servicios terminarán a partir de las 6:00 PM.

Si planeas asistir al evento es importante que tomes en cuenta los siguientes datos, además toma precauciones pues las calles principales que estarán fuera de servicio por el 12 de diciembre son:

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Calz. de Guadalupe a la altura de Malintzin, por arribo de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. #AlternativaVial 5 de Febrero y Av. Congreso de la Unión. pic.twitter.com/Fwqnq06M54 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 11, 2023

• Calzada Guadalupe

• Talismán

• Martín Carrera

• Ferrocarril de Hidalgo

• Fray Juan Zumárraga

• Calzada de los misterios



