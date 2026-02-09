El municipio de Tlajomulco avanza en un ambicioso plan de rescate de vivienda, que busca recuperar las casas abandonadas y, al mismo tiempo, fortalecer su integración urbana con el resto de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en un contexto marcado por nuevas obras viales, más seguridad, mejor abasto de agua, más centros de salud y escuelas, así como la ampliación de la conectividad aeroportuaria.

El alcalde Gerardo Quirino Velázquez informó que ya se trabaja de manera coordinada con el Infonavit para validar la recuperación y la rehabilitación de casas deshabitadas, con el fin de incorporarlas al Plan Nacional de Vivienda. El objetivo de fondo es rescatar alrededor de ocho mil 500 fincas abandonadas en el trienio. En la primera etapa, se prevé intervenir al menos mil viviendas.

El modelo contempla que el Ayuntamiento compre los inmuebles al Infonavit y, posteriormente, abra la puerta a la inversión privada para su rehabilitación, bajo reglas de operación claras. Esta estrategia, explicó, colocaría a Tlajomulco como un referente nacional en recuperación de vivienda social. En paralelo, el municipio aprobó ajustes a su Ley de Ingresos para otorgar incentivos fiscales que faciliten la rehabilitación de casas deshabitadas. Sólo falta el convenio con el Infonavit.

Las viviendas se ubican en zonas como Valle, Norte, Centro y el corredor de la Carretera a Chapala. La selección prioriza áreas donde ya existe equipamiento e infraestructura suficiente, como la Línea 4 del Tren Ligero, el Centro Universitario de Tlajomulco, una nueva Cruz Verde, la Comisaría y proyectos para la atracción de empleo. Por otra parte, destaca la intervención y recuperación de casas en Lomas del Mirador, conocido como el “Chernóbil mexicano”, así como la construcción de 500 viviendas nuevas cercanas a la estación El Cuervo de la Línea 4.

Gerardo Quirino apuesta por seis proyectos para este año en Tlajo

El presidente de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, apuesta por la consolidación de seis grandes proyectos para beneficio del municipio: una nueva unidad de la Cruz Verde, la nueva sede de la Comisaría municipal, la academia de policía, dos nuevos centros administrativos y el C5 del municipio.

El alcalde resalta una inversión de mil 600 millones de pesos en infraestructura para impulsar grandes proyectos y consolidarlos.

En primera instancia, se construyen los dos nuevos centros administrativos que estarán ubicados en la Carretera a Chapala y la Avenida López Mateos, con el fin de acercar los servicios a la población del municipio que vive en ambos corredores. Se espera que esté año ya estén equipados al 100% para su puesta en marcha.

La nueva sede de la Comisaría se ubicará en la base que se construye en la Zona Valle, la cual cuenta con alta incidencia delictiva, por lo que se apuesta a mejorar la seguridad en dicho punto.

“Va a pasar a ser la sede principal de la Policía del municipio en la Zona Valle, donde más se necesita. Es una Comisaría mucho más robusta, estará más equipada”, dijo.

Con la nueva academia de policías, el municipio busca la mejor capacitación de más agentes, con la idea de tener “jóvenes, mujeres y hombres”, con el fin de estimular y dignificar la labor de los elementos policiacos. La apuesta en seguridad se complementa con la edificación del C5 municipal que, además, se apoyaría en el C5 estatal que se está construyendo también por parte del Gobierno del Estado.

En materia de salud, la semana anterior, el municipio hizo entrega de la nueva Cruz Verde Valle Sur, ubicada en la zona de Chulavista, la cual estará operando en dos meses y que se suma a la reciente aprobación del OPD municipal. Esta nueva unidad tuvo una inversión superior a los 100 millones de pesos en su construcción.

Quirino Velázquez destaca que, junto a dichas obras, se impulsó la construcción de avenidas para mejorar la conectividad en el Sur de la ciudad, por ejemplo, la primera etapa de la Carretera a El Zapote, que conecta Avenida Adolf Horn con la Carretera a Chapala y permite un punto más de acceso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Las vialidades complementan las obras que se llevan a cabo en avenidas del Sur de la ciudad, como la rehabilitación de la Carretera a Chapala, del Camino Real a Colima, la intervención en Adolf Horn, entre otras, con el fin de tratar de mejorar la conectividad en el Sur de la metrópoli. A esto se suma la intención de construir la Avenida Poliducto, para aumentar la conectividad.

Por otra parte, el municipio sigue impulsando el plan de vivienda, con el fin de recuperar más viviendas para que más población pueda tener acceso a ellas y mejores condiciones de vida.

Refuerzan los programas sociales

El gobierno de Tlajomulco de Zúñiga contará con una inversión histórica de 143 millones de pesos para programas sociales del municipio.

El alcalde, Quirino Velázquez, resalta que el principal programa social es el de útiles escolares y zapatos para los estudiantes de educación básica del municipio.

Siguiendo en educación, el municipio implementa programas de tabletas gratuitas para estudiantes de educación básica y preparatoria destacados y que les permita desarrollarse de mejor manera para continuar con sus estudios y seguir su preparación.

También está el programa “Salud cerca de ti”, para aquellas personas del municipio que no tengan seguridad social, por ejemplo, algunos pescadores, ladrilleros que no estén afiliados a algún instituto de salud pública, por ello, les apoyan con un plan de medicamentos gratuitos.

Otro programa es el de “Siempre Chamba”, con el cual se involucra a la ciudadanía en la recuperación del espacio público y se les apoya con vales para distintos insumos. En total, suman 42 mil beneficios, ya que algunas personas cuentan con múltiples apoyos para brindar servicios.

Mejoran la conectividad del Sur de la ciudad

Gerardo Quirino Velázquez destaca la construcción y rehabilitación de avenidas en el municipio con el fin de mejorar la conectividad en el Sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Entre ellas, resalta la primera etapa de la Carretera a El Zapote, que conecta Avenida Adolf Horn con la Carretera a Chapala y permite un punto más de acceso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, con inversión de 149.5 millones de pesos.

La vialidad tendría una segunda etapa que se espera, el Gobierno del Estado colabore con recursos, con la intención de sumar carriles a la vialidad y que puedan circular más vehículos por la zona, así como conectar del ingreso Sur del Aeropuerto hacia Cajititlán, cerca de Arvento.

La carretera a El Zapote cuenta con una conexión al futuro ingreso Sur al Aeropuerto, con lo cual, habrá otro punto de acceso a la zona, actualmente, el alcalde explica que solo está abierto para vuelos privados.

“Ya puedes llegar (desde el Sur al Aeropuerto), pero ahorita solamente está el ingreso para los vuelos privados. Está por terminarse el ingreso Sur completo que va a ser para pasajeros, para carga y vuelos privados”.

El edil indicó que dicho ingreso debe quedar antes de la Copa Mundial de 2026, por petición de la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, la que pidió al Aeropuerto contar con un ingreso por la zona sur.

Las vialidades complementan las obras que se llevan a cabo en avenidas del Sur de la ciudad, como la rehabilitación de la Carretera a Chapala, del Camino Real a Colima, la intervención en Adolf Horn, entre otras, con el fin de tratar de mejorar la conectividad en el sur de la metrópoli.

La Avenida Adolf Horn es una obra importante para el municipio, explica el alcalde, ya que se está rehabilitando para que pueda mejorarse sus condiciones para transitar.

A esto se suma la intención de construir la Avenida Poliducto, ya que el alcalde señala que se requiere paras ser “la solución para mandar el tráfico pesado de López Mateos que va hacia la Ciudad de México”, con ello, aseguró que se evitaría el colapso vial de la avenida.

Inauguran segunda etapa de calle Hidalgo

El Gobierno de Tlajomulco avanza en la modernización vial con la rehabilitación de la calle Hidalgo, en la Colonia Los Gavilanes, una obra estratégica que funciona como vía alterna para desahogar el tráfico de la Avenida López Mateos.

El proyecto, encabezado por el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez, contempla una inversión total de 24.1 millones de pesos y una longitud aproximada de mil 400 metros, entre López Mateos y Camino Real a Colima.

En las primeras dos etapas se renovaron 835 metros con empedrado, huellas de concreto, banquetas accesibles, cruceros seguros y arbolado. La tercera etapa conectará directamente con Camino Real a Colima y consolidará la conectividad vial municipal regional.

Mejora el abasto de agua

El Ayuntamiento destinaría una inversión de entre 200 y 250 millones de pesos para la gestión del agua en el municipio.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez, destacó que el municipio ya cuenta con acceso a agua superficial, esto con la planta potabilizadora número 5 y la planta de El Zapote, con lo que se busca conectar con un acueducto para garantizar el abasto de agua para la zona Valle del municipio.

“Con estas dos plantas potabilizadoras lo que estamos haciendo es llevarlas a las distintas conectividades y a las distintas zonas, vamos a conectar con un acueducto que se construyó por Adolf Horn para que todos los fraccionamientos de Zona Valles que dependían de los pozos, ahora se puedan interconectar de esta agua superficial”.

Parte del plan incluye una línea de conexión hacia las viviendas ubicadas en el corredor de la Avenida López Mateos, aunque requiere de varias etapas para sumar más agua para los habitantes de la zona.

El alcalde informa que, por el momento, está en pausa la incorporación del municipio al SIAPA, pese a que esto fue autorizado por el Congreso de Jalisco en el mes de octubre de 2024.

CT