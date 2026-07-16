El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este 16 de julio con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Miravalle.

¿Cuál es la calidad del aire hoy jueves 16 de julio en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Miravalle y Las Pintas. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Oblatos con 14 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 21 puntos IMECA Buena Oblatos 14 puntos IMECA Buena Centro 61 puntos IMECA Buena Tlaquepaque 44 puntos IMECA Buena Vallarta 61 puntos IMECA Buena Santa Margarita 28 puntos IMECA Buena Santa Fe 49 puntos IMECA Buena Águilas 41 puntos IMECA Buena Santa Anita 43 puntos IMECA Buena Miravalle 69 puntos IMECA Buena Las Pintas 63 puntos IMECA Buena

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¿Hay contingencia hoy 16 de julio en Guadalajara?

De acuerdo con la SEMADET, este jueves 16 de julio el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud bueno en Oblatos con 14 puntos IMECA y Atemajac con 21 puntos IMECA; por otro lado, se registra un nivel alto registrado en Miravalle con 69 puntos IMECA y Las Pintas con 63 puntos IMECA.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afecciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

La calidad del aire puede variar dependiendo del horario; se recomienda revisar en el sitio oficial de SEMADET en el transcurso del día.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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