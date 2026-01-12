De cara al arranque de 2026, la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) campus Guadalajara ha establecido la ruta a seguir para continuar impulsando, este nuevo año, la excelencia educativa orientada al liderazgo y el impacto en la sociedad, poniendo al centro la consolidación de su excelencia académica y la adaptación vanguardista a las exigencias tecnológicas globales.

De acuerdo con la doctora Yadira Robles Irazoqui, directora de esta institución, el objetivo primordial es reafirmar su compromiso con la formación integral, equilibrando el desarrollo de las habilidades técnicas con la solidez de las competencias humanas.

Ante los retos del sector educativo, UNIVA ha lanzado tres nuevos programas diseñados bajo modelos híbridos que favorecen la autogestión y la flexibilidad.

Según explicó Yadira Robles, este 2026 la oferta educativa se fortalece con la Maestría en Desarrollo Organizacional y Humano; Gestión de la Calidad, así como la de Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos. Estos programas, dijo, responden directamente a la necesidad de las organizaciones de apostar por el capital humano y, simultáneamente, dominar el flujo masivo de información para convertir los datos en decisiones estratégicas veraces y valiosas para el mercado global.

Por otro lado, la proyección internacional y la vinculación con los sectores productivos se mantienen como ejes fundamentales para consolidar el liderazgo del campus Guadalajara, donde el futuro de la educación superior radica en modelos compartidos en que la realidad sirva de aula y el estudiante pase más tiempo en las instalaciones de las empresas.

Con vínculos en alrededor de 400 universidades y organismos en todos los continentes, la meta para el próximo año es expandir estas oportunidades internacionales, no solo como una ventaja competitiva, sino como un medio para que el estudiante descubra sus habilidades y se convierta en una mejor persona a través del conocimiento y la práctica profesional de alto nivel.

Implementación tecnológica

En un contexto donde la tecnología avanza a un ritmo apresurado, UNIVA asume el reto de orientar herramientas como la IA aplicada por disciplina para que funcione como potenciador de la inteligencia humana y no como sustituto del pensamiento crítico. La intención es que el estudiante no solo aprenda a operar sistemas, sino que comprenda la trascendencia de sus decisiones y el impacto que estas tienen en la sociedad y el ecosistema, manteniendo siempre el compromiso con el desarrollo académico y profesional.

Saber más

UNIVA Guadalajara ofrece una amplia gama de programas educativos en bachillerato, licenciatura, posgrado y educación continua, con un enfoque en valores y un modelo pedagógico interactivo que incluye opciones presenciales, en línea e híbridas.

Para conocer más sobre dichos programas, las y los interesados pueden ingresar al sitio: https://www.univa.mx/guadalajara/programas-educativos/

O enviar un mensaje al WhatsApp: 33 2154 3330.

Además, sus instalaciones se encuentran abiertas para recibir cualquier duda u orientación en avenida Tepeyac número 4800, colonia Jardines del Tepeyac, en Zapopan.

