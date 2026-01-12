Desde 2019, la Secretaría de Educación Jalisco ha impulsado una transformación del sistema educativo estatal con el objetivo de ofrecer a sus estudiantes mejores herramientas para su formación académica y para el desarrollo de habilidades para la vida. Este proceso ha estado acompañado por el uso de recursos tecnológicos que buscan optimizar esfuerzos y acercar el conocimiento tanto a las y los alumnos como a sus madres y padres de familia, en sintonía con el desarrollo de las sociedades actuales.

El eje de esta estrategia es Recrea, Educación para refundar con miras al 2040, un modelo que utiliza la tecnología como un catalizador para la transformación humana y social. Recrea surgió a partir de mesas y sesiones de trabajo con el sector educativo, madres y padres de familia y especialistas, con la intención de replantear la manera en que se enseña y se aprende en el Estado.

Este modelo se fortaleció durante el periodo de aislamiento derivado de la contingencia por COVID-19, cuando la adopción tecnológica se aceleró de manera significativa. En ese contexto, Jalisco implementó la estrategia Recrea Digital, basada en cuatro componentes: conectividad, la plataforma RecreApp, recursos didácticos y formación digital. Estas acciones permitieron una mejor adecuación en la forma de llevar la información y la educación a la comunidad escolar.

Uno de los elementos clave fue el uso de la plataforma Recrea, con la que alumnas, alumnos y padres de familia ya estaban familiarizados, lo que facilitó el aprendizaje en modalidad virtual. En este entorno digital se concentran alrededor de 200 cursos adicionales a las clases regulares, diseñados para fortalecer el plan de estudios mediante herramientas complementarias y apoyar el desarrollo de habilidades para la vida diaria.

Con el regreso a las aulas, el reto fue mantener y ampliar el uso de la tecnología. La Secretaría de Educación Jalisco continuó trabajando para incrementar el número de salones equipados con pizarrones digitales y mejorar las conexiones de Internet, con el propósito de que la inversión no se limitara a la compra de materiales, sino que se tradujera en una verdadera vinculación entre la educación y el mundo actual.

Para avanzar en este objetivo, se impulsó una alianza con Google for Education, que permitió el lanzamiento del programa Aulas de Innovación Educativa. La visión de este proyecto se originó en una gira de trabajo al Silicon Valley y se enfocó en crear espacios especializados dentro de los planteles.

Las Aulas de Innovación Educativa cuentan con carritos de almacenamiento y carga que incluyen 40 Chromebooks cada uno. Estos equipos están diseñados para facilitar el aprendizaje a distancia, la creación de materiales originales y el trabajo colaborativo entre las y los estudiantes de Jalisco.

El esfuerzo también contempló el equipamiento individual del personal docente. Desde 2023, se logró entregar computadoras al 100% de las y los maestros frente a grupo de primaria, con la finalidad de fortalecer su labor en el aula.

Para garantizar la operación de estos equipos, el Gobierno de Jalisco consolidó un sistema de soporte técnico a través de la Red Jalisco, un proyecto de infraestructura que implicó la instalación de más de 5 mil 600 kilómetros de fibra óptica en el Estado. Esta base tecnológica ha permitido facilitar el funcionamiento de las Aulas de Innovación Educativa y continuar con la distribución de dispositivos, integrando la tecnología como un entorno clave en los planteles y como un factor que busca motivar a las y los alumnos.

Red Jalisco, una oportunidad de desarrollo

Esta red fue diseñada para llevar internet de alta velocidad a cada municipio, vinculando no solo a todas las escuelas públicas, sino también a centros de salud y plazas comunitarias.

Gracias a la instalación, al cierre de 2025, de más de 10 mil puntos de acceso, se ha trabajado para cerrar la brecha digital y asegurar que la tecnología sea un entorno vivo y constante para la innovación pedagógica en todos los planteles.

Gemini y Canva, entre las opciones

La Secretaría de Educación Jalisco informó que los recursos de Aula Jalisco Digital no operan como herramientas aisladas, sino como parte de un ecosistema digital que permite a docentes y estudiantes interactuar con la Inteligencia Artificial generativa para realizar tareas de alta complejidad en pocos minutos.

Entre las principales herramientas se encuentra la versión educativa de Gemini, diseñada para apoyar a las y los maestros en la automatización de procesos de evaluación y retroalimentación personalizada. Mediante esta tecnología, los docentes pueden escanear trabajos elaborados a mano, identificar errores específicos, clasificar tipos de fallas y generar comentarios motivadores para cada estudiante, lo que reduce de manera significativa la carga administrativa.

Otro recurso clave es NotebookLM, una plataforma que permite cargar contenidos como programas sintéticos o libros de texto para generar resúmenes, guías de estudio y podcasts educativos automáticos, basados únicamente en la información proporcionada por el usuario.

Para las y los estudiantes, el uso de la Inteligencia Artificial se orienta al aprendizaje guiado. El sistema actúa como un tutor que explica procesos lógicos y ayuda a detectar errores en temas complejos, como matemáticas o termodinámica, más allá de ofrecer respuestas correctas.

El modelo también impulsa la creación de recursos multimedia y la programación asistida mediante herramientas como Canva y su Estudio Mágico. Estas permiten generar imágenes originales, traducir materiales a distintos idiomas y automatizar el diseño visual de proyectos. Además, se fomenta la comprensión de conceptos avanzados como el aprendizaje automático, ampliando las posibilidades educativas dentro del Aula Jalisco Digital.

