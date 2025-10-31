Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 31 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 31 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 76% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

