Viernes, 31 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 31 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 31 de octubre de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 31 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 31 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 76% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Monterrey
Clima en Tapalpa
Clima en Cancún
Clima en Tonalá
Clima en Chapala
Clima en Zapopan
Clima en Guadalajara
Clima en Mazamitla
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tepatitlán de Morelos

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones