Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 12 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este jueves 12 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 14 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

