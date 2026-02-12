Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 12 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este jueves 12 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Sábado 14 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta